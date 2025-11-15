IFARHU continúa el segundo pago del PASE-U en las provincias de Bocas del Toro y Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que los pagos del PASE-U culminarán en la provincia de Bocas del Toro y en el Archipiélago de Las Perlas, en la provincia de Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Próximos pagos del PASE-U por el IFARHU

Provincia de Bocas del Toro

Bocas del Toro

Almirante

Isla Colón

Chiriquí Grande

Kankintú

Provincia de Panamá

Archipiélago de Las Perlas

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.

El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.