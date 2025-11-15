Panamá Nacionales -  15 de noviembre de 2025 - 17:01

IFARHU continúa el segundo pago del PASE-U en las provincias de Bocas del Toro y Panamá

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U culminarán en la provincia de Bocas del Toro y en el Archipiélago de Las Perlas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que los pagos del PASE-U culminarán en la provincia de Bocas del Toro y en el Archipiélago de Las Perlas, en la provincia de Panamá.

Próximos pagos del PASE-U por el IFARHU

Provincia de Bocas del Toro

  • Bocas del Toro
  • Almirante
  • Isla Colón
  • Chiriquí Grande
  • Kankintú

Provincia de Panamá

  • Archipiélago de Las Perlas

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
