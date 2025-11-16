Jubilados y pensionados: esta es la razón del descuento del 6.75 % en su pago

El descuento del 6.75% que se aplica a las pensiones de jubilados y pensionados en Panamá se mantendrá, luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara constitucional el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462 de 18 de marzo de 2025, que establece esta deducción obligatoria en favor de la Caja de Seguro Social (CSS).

El fallo, publicado este miércoles 12 de noviembre en la Gaceta Oficial No. 30403-B, confirma que la contribución seguirá aplicándose tanto a los jubilados del Estado como a los beneficiarios de fondos especiales de retiro, incluso después de haber culminado su vida laboral.

¿Por qué a los jubilados se les descuenta 6.75 %? Esto explica la CSS

image

La decisión generó dudas entre algunos pensionados, quienes temían que se tratara de un descuento nuevo. Sin embargo, el dirigente del movimiento de jubilados, Guillermo Cortés, aclaró que no es así.

“Es inapelable. La Corte determinó que el descuento es constitucional y seguiremos pagando el 6.75% de nuestras pensiones, como siempre ha sido. Pero la CSS tendrá que explicar hacia dónde van esos millones, porque son fondos que salen de nuestros propios pagos”, señaló Cortés. “Es inapelable. La Corte determinó que el descuento es constitucional y seguiremos pagando el 6.75% de nuestras pensiones, como siempre ha sido. Pero la CSS tendrá que explicar hacia dónde van esos millones, porque son fondos que salen de nuestros propios pagos”, señaló Cortés.

Según Cortés, este aporte representa alrededor de B/.130 millones anuales, y exhortó a las autoridades a garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos.

CSS aclara cómo opera el descuento

En la página web de la Caja de Seguro Social (CSS) se explica que esta retención no es nueva y forma parte de la contribución que permite financiar el sistema de salud y prestaciones para los propios jubilados. La institución explicó que el descuento se realiza automáticamente y corresponde al mismo porcentaje que se descuenta durante la vida laboral activa.

La CSS añadió que estos fondos forman parte del esquema financiero del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y subrayó que continuará informando a la ciudadanía sobre el manejo de los recursos del sistema.

Pago - Jubilados y Pensionados - CSS CSS

¿Qué significa esto para los jubilados y pensionados?

El descuento continúa siendo del mismo porcentaje: 6.75%

No implica un aumento ni deducción adicional

Es de carácter obligatorio según la ley vigente

Aporta al sistema solidario de la CSS

Organizaciones de jubilados han anunciado que seguirán vigilantes del destino de los aportes, solicitando informes públicos y auditorías periódicas.