COVID-19, cinco años después: así cambió el mundo desde el caso cero

El 17 de noviembre de 2019 se registró en Hubei, China, el primer caso conocido de COVID-19 , un contagio que pasó inadvertido entre los reportes médicos y que marcaría el inicio de una crisis sanitaria global. En las semanas siguientes, los hospitales de Wuhan comenzaron a recibir más pacientes con síntomas respiratorios graves, una señal temprana de un brote que aún carecía de explicación.

En pocos meses, el virus detrás de aquel primer caso reportado se convirtió en el centro de una pandemia que paralizó ciudades y puso al límite a los sistemas de salud de todo el mundo. Diversos estudios indican que el primer contagio de COVID-19 habría ocurrido el 17 de noviembre de 2019, fecha que también aparece en los registros oficiales de China, vinculada a un hombre de 55 años de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan.

A finales de diciembre, China alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre una neumonía de origen desconocido, cuando el virus ya circulaba silenciosamente. Ese aviso se transformaría en el preludio de la emergencia sanitaria más grande del siglo XXI.

COVID-19: De un caso aislado a una crisis global

El reconocimiento oficial del nuevo coronavirus llegó en enero de 2020, cuando la OMS confirmó la aparición de un patógeno distinto a los ya conocidos. Su rápida capacidad de transmisión complicó los esfuerzos por contenerlo, permitiendo que se extendiera más allá de las fronteras chinas en un tiempo récord nunca previsto.

Aquella fecha, casi inadvertida en su momento, quedaría marcada como el inicio de una nueva etapa en la historia moderna. Transformó la vida cotidiana de las personas, impulsó el uso de herramientas digitales para comunicarnos, estudiar y trabajar desde casa, y aceleró una realidad que parecía lejana en algunos países subdesarrollados. La salud mental cobró una relevancia inédita en los hogares: un despertar forzado por el confinamiento que modificó las rutinas y llevó a la humanidad a lo que pronto se conocería como la “nueva normalidad”.