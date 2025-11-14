Eliminatoria CONCACAF: Mira como queda Panamá en la tabla del Grupo A tras una jornada de infarto

Mira como queda Panamá en la tabla del Grupo A

El Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 vive un cierre totalmente dramático. Con solo una fecha por disputarse, la zona quedó más apretada que nunca y únicamente Surinam y Panamá llegan con opciones reales de clasificar directamente.

Tras una contundente victoria 4-0 ante El Salvador, Surinam tomó el liderato del grupo, mientras que Panamá que ganó 3-2 a Guatemala en un intenso partido en El Trébol se mantiene segundo con 9 puntos, dependiendo de sí misma para avanzar.

La Bicolor (Guatemala) y La Selecta (El Salvador) quedaron matemáticamente eliminadas, sin posibilidades de pelear ni la clasificación directa ni el repechaje intercontinental.

Variaciones durante el partido Panamá vs Guatemala

El técnico panameño Thomas Christiansen explicó que Panamá hizo “una variación en defensa y ataque”, y reconoció que el equipo cedió la posesión en varios tramos del encuentro. “Se perdió la iniciativa y eso nos obliga a buscar soluciones para la siguiente fecha”, indicó.

Christiansen también lamentó que la terna arbitral no interviniera ante los cánticos ofensivos hacia Adalberto Carrasquilla, situación que ya ha generado críticas en la afición y analistas.

Tabla del Grupo A tras la penúltima fecha