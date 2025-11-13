Panamá vence 3-2 a Guatemala y sigue firme en su camino al Mundial 2026

En un partido cargado de emoción, tensión y carácter, la Selección de Panamá logró una heroica victoria 3-2 ante Guatemala, resultado que mantiene viva la esperanza de clasificar a su segunda Copa Mundial de la FIFA.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen mostró determinación desde el inicio y tomó ventaja con un doblete de Cecilio Waterman, quien anotó al minuto 29 y 43 para poner a “La Roja” arriba antes del descanso.

Sin embargo, Guatemala reaccionó en la segunda mitad y logró igualar el marcador con goles al 68 y 71, generando un cierre dramático en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Victoria para Panamá y con miras a un puesto en el Mundial 2026

¡Heroica victoria! Panamá venció 3-2 a Guatemala y mantiene viva la esperanza de clasificarse a su segunda Copa Mundial del la FIFA.

Con un doblete Cecilio Waterman en la primera parte, y un gol de José Fajardo en el segundo tiempo, el equipo dirigido por @T9Christiansen rescató…



— Telemetro Reporta (@TReporta) November 14, 2025

Cuando el encuentro parecía complicarse, José Fajardo apareció al minuto 77 con un remate oportuno para devolverle la ventaja a Panamá y sellar un triunfo crucial que eleva al equipo a 9 puntos en la tabla.

El resultado deja a la Selección Nacional dependiendo de sí misma en la recta final de la eliminatoria, con la mirada puesta en la fecha del martes 18 de noviembre, cuando Panamá buscará cerrar fuerte en casa ante El Salvador.

La victoria no solo representa tres puntos, sino también un golpe anímico importante para un plantel que sigue mostrando crecimiento, madurez y un alto compromiso con la afición panameña.