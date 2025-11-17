Alcaldesa de San Miguelito anuncia multas de hasta $5,000 por botar mal la basura

La alcaldesa de San Miguelito , Irma Hernández, anunció este lunes nuevas acciones dentro del plan Misión Limpieza, que se estarán implementando durante los meses de noviembre y diciembre como parte de la estrategia para mejorar la gestión de residuos en el distrito.

Las medidas incluyen un plan de transición temporal para la recolección de basura, mientras se completa el proceso de selección de la nueva empresa encargada del servicio, una de las principales demandas de los residentes debido a los retrasos acumulados.

La alcaldesa de San Miguelito, @irmaehernandezb, anunció este lunes nuevas medidas en el marco del plan Misión Limpieza, que serán implementadas durante los meses de noviembre y diciembre para la gestión de residuos, y un plan de transición para el servicio de recolección,… pic.twitter.com/qRRRsKkvNI — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2025

Hernández reiteró que su administración está comprometida con recuperar el orden y la salubridad en las comunidades, y advirtió que los operativos serán acompañados de sanciones más estrictas contra quienes continúen arrojando desechos en lugares no autorizados.

"Habrá multas que pueden llegar hasta los 5 mil dólares para quienes insistan en la mala disposición de los residuos. No vamos a permitir que se siga afectando el distrito", señaló.

El anuncio forma parte de una fase de refuerzo operativo, que incluye el despliegue de cuadrillas de limpieza, fiscalización de puntos críticos, campañas educativas y coordinación con juntas comunales. La iniciativa busca reducir los vertederos clandestinos, mejorar la frecuencia de recolección y preparar la transición hacia un modelo más eficiente, en medio de una de las mayores crisis de manejo de residuos que ha enfrentado San Miguelito.