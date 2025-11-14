Alcaldesa Irma Hernández anuncia el desfile de Navidad 2025: ruta, horario y actividades en San Miguelito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó que se preparan para celebrar el desfile de Navidad 2025, programado para el domingo 21 de diciembre, el cual contará con carros alegóricos y diversas actividades para el disfrute de grandes y pequeños.
Hernández indicó que la ruta del desfile iniciará en la comunidad de Moya y recorrerá hasta la vía Transístmica, en Los Andes #2. La actividad comenzará a las 4:00 p.m.
Este año, el desfile brillará con la participación de bandas independientes e institucionales, además de carros alegóricos que llenarán las calles de ritmo, color y espíritu navideño.
