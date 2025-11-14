San Miguelito Nacionales -  14 de noviembre de 2025 - 11:53

Alcaldesa Irma Hernández anuncia el desfile de Navidad 2025: ruta, horario y actividades en San Miguelito

La alcaldesa de Irma Hernández confirmó que el desfile navideño 2025 iniciará en la comunidad de Moya y recorrerá hasta la vía Transístmica.

Alcaldesa Irma Hernández anuncia el desfile de Navidad 2025 en San Miguelito.

Alcaldesa Irma Hernández anuncia el desfile de Navidad 2025 en San Miguelito.

@musamicontigo
Ana Canto
Por Ana Canto

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, confirmó que se preparan para celebrar el desfile de Navidad 2025, programado para el domingo 21 de diciembre, el cual contará con carros alegóricos y diversas actividades para el disfrute de grandes y pequeños.

Hernández indicó que la ruta del desfile iniciará en la comunidad de Moya y recorrerá hasta la vía Transístmica, en Los Andes #2. La actividad comenzará a las 4:00 p.m.

Este año, el desfile brillará con la participación de bandas independientes e institucionales, además de carros alegóricos que llenarán las calles de ritmo, color y espíritu navideño.

Embed - Irma Hernández - Alcaldesa de San Miguelito on Instagram: " YA LLEGÓ LA NAVIDAD CON MÁS FLOW Esta vez nos tomamos la Vía Transístmica, ven a disfrutar con toda tu familia de nuestro gran desfile de Navidad Este 21 de diciembre llega lo más esperado por todos: Desde las 4:00 p.m. Partiremos desde Moya y recorreremos la Transístmica hasta Los Andes #2. Este año, el desfile brillará con la participación de bandas independientes e institucionales y carros alegóricos, que llenarán nuestras calles de ritmo, color y espíritu navideño. Vivamos juntos la Navidad más bonita en San Miguelito."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente y primera dama llevan 'Misión Patitas' y feria interinstitucional a La Pintada

Director del IMELCF, José Vicente Pachar, presenta su renuncia al cargo

Minsa realiza operativos de inspección en plantas de agua embotellada y fábricas de hielo

Recomendadas

Más Noticias