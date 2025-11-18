Panamá vs El Salvador: Aficionados arman fiesta frente al hotel donde está el equipo de El Salvador

Hinchas de Panamá llegaron en caravana hasta el hotel de la Selección de El Salvador

La fiesta futbolera se adelantó este lunes cuando un grupo de fanáticos de la Selección de Panamá realizó una caravana rumbo al Hotel Sheraton, donde se hospeda la selección de El Salvador, para mostrar apoyo a la Roja y calentar el ambiente previo al duelo de este martes.

La caravana, bautizada por los aficionados como la “extrema roja”, salió desde la Cinta Costera y recorrió parte de la ciudad, incluyendo la vía Argentina y Calle 50, hasta llegar al hotel en horas de la noche.

Con música, banderas, cánticos y un espectáculo de fuegos artificiales, los hinchas crearon un ambiente festivo y a la vez intimidante, en una práctica conocida internacionalmente como "cargar el hotel" al rival antes de un partido clave.

El encuentro entre Panamá y El Salvador se disputará este martes, con la expectativa de que la marea roja vuelva a hacerse sentir tanto en las gradas como en las calles.