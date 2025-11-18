Presidente Mulino sanciona Ley Ley 499: Monedas Conmemorativas para Beneficencia

El presidente de la República , José Raúl Mulino, sancionó la Ley 499 del 17 de noviembre de 2025, una norma que emocionará a coleccionistas y amantes de la historia nacional. La ley autoriza la acuñación de una serie especial de monedas conmemorativas, cuyos fondos serán destinados íntegramente a la Asociación Pro Obras de Beneficencia.

La ley, que adiciona un artículo transitorio al Código Fiscal, faculta al Estado para realizar esta emisión especial durante los años 2025 a 2029.

Diseños exclusivos y curso legal tras sanción del presidente Mulino

Las monedas de esta serie se distinguirán por llevar diseños alusivos a dos figuras icónicas de la Presidencia:

Anverso 1: El Palacio de Las Garzas .

El . Anverso 2: El Despacho de la Primera Dama.

Ambas series compartirán el Escudo Nacional en el reverso. Es crucial destacar que estas monedas, aunque de calidad de prueba y destinadas al coleccionismo, tendrán la plena condición de curso legal que se otorga a la moneda nacional.

El Beneficio Social: Apoyo a Programas de Ayuda

MONEDAS2025 Presidencia

El objetivo principal de esta acuñación es la beneficencia. El derecho de regalías producto de las ventas será directamente para la Asociación Pro Obras de Beneficencia, buscando contribuir al sostenimiento de sus programas sociales y conmemorar eventos nacionales de relevancia. Los gastos de acuñación serán asumidos por el Ministerio de la Presidencia, asegurando que el beneficio para la Asociación sea neto.

Detalles para Coleccionistas: Oro, Plata y Níquel

La ley establece las denominaciones y la tirada limitada para estas codiciadas piezas, las cuales deberán ser entregadas al Banco Nacional de Panamá en estuches para coleccionistas.

Las monedas a acuñar se realizarán de la siguiente forma:

Alusivas al Palacio de Las Garzas

Moneda de níquel a color, denominación un balboa (B/.1.00), con emisión de hasta dos mil piezas.

Moneda de plata de veinte balboas (B/.20.00), con emisión de hasta seiscientas piezas.

Moneda de oro de cincuenta balboas (B/.50.00), emisión de hasta doscientas piezas.

Alusivas al Despacho de la Primera Dama

Moneda de níquel a color de un balboa (B/.1.00), emisión de hasta dos mil piezas.

Moneda de plata de veinte balboas (B/.20.00), emisión de hasta seiscientas piezas.

Moneda de oro de cincuenta balboas (B/.50.00), emisión de hasta doscientas piezas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) queda facultado para determinar el diseño y contenido artístico final, mientras que el Banco Nacional de Panamá será el custodio y encargado de distribuir los estuches a los interesados en adquirir estas piezas históricas y de colección.