El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.
Panamá Nacionales - 13 de noviembre de 2025 - 08:18
VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 13 de noviembre de 2025
Desde la Salida del Corredor Sur, entronque Hipódromo, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.
