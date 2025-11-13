Inauguran la Rampa C del Entronque Hipódromo del Corredor Sur

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) inauguró este jueves la Rampa C del Entronque Hipódromo, una de las obras incluidas en el proyecto de ampliación del Corredor Sur , que busca mejorar la conectividad y movilidad en el sector este de la capital.

Durante el acto, la gerente general de ENA, Yessica Goti, destacó la importancia del proyecto en la vida cotidiana de los usuarios:

“Esta rampa que hoy inauguramos es más que infraestructura, es un testimonio de nuestra visión y de nuestro futuro, para mejorar la calidad de vida de miles de usuarios que transitan por nuestras vías. Es una obra inteligente, simple y rápida que resuelve a personas que desean llegar antes a su destino”, afirmó Goti. “Esta rampa que hoy inauguramos es más que infraestructura, es un testimonio de nuestra visión y de nuestro futuro, para mejorar la calidad de vida de miles de usuarios que transitan por nuestras vías. Es una obra inteligente, simple y rápida que resuelve a personas que desean llegar antes a su destino”, afirmó Goti.

Rampa C conectará con el Hipódromo y el Corredor Sur

La ejecutiva adelantó que, en los próximos meses, se estarán entregando otras tres rampas como parte del mismo plan de ampliación.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, resaltó que la apertura de esta nueva conexión representa un avance significativo en la movilidad urbana: “La apertura de esta nueva rampa representa avances significativos en la conectividad vial del área metropolitana al ofrecer una respuesta concreta a la creciente demanda de movilidad en esta zona estratégica de la capital. Esta obra mejora de manera directa la calidad de vida de miles de residentes y usuarios de sectores como Juan Díaz, Parque Lefevre, Costa del Este y Chanis”, señaló.

El proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo forma parte del plan de modernización vial de ENA y el Ministerio de Obras Públicas, orientado a optimizar los tiempos de desplazamiento y reducir la congestión vehicular en los principales accesos a la ciudad.