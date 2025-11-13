MINGOB trabaja para crear guía de atención a personas con discapacidad

Como parte de los compromisos establecidos en el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad 2025-2029, el Ministerio de Gobierno ( Mingob ) conformó cuatro mesas de trabajo interinstitucionales encargadas de elaborar la Guía de atención a personas con discapacidad que son usuarias de la entidad.

Durante tres días, las mesas abordarán la vinculación entre las legislaciones de las dependencias del Mingob y las normas sobre discapacidad, además de definir objetivos, metas e indicadores para garantizar una atención inclusiva y accesible.

La primera mesa, sobre riesgo y seguridad, está conformada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y el Ministerio de Seguridad (Minseg).

Mingob impulsa mesas de trabajo

La segunda mesa la integran la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Minseg.

En la tercera mesa, dedicada a los temas relacionados con los refugiados, participan la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), el Servicio Nacional de Migración (SNM), el Ministerio de la Mujer y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Finalmente, la cuarta mesa, centrada en acceso a la justicia y administración pública, está conformada por la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, Correos y Telégrafos (COTEL) y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC).