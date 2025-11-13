Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 13 de noviembre de 2025

En su conferencia semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a cuestionamientos sobre seguridad, asignación de fondos a municipios, e inversión en comprar de equipos.

Destacó un aumento en la recaudación de impuestos y exportaciones, y detalló sobre próximas obras a ejecutar.

Envío un mensaje a la Selección de Panamá por su juego ante Guatemala para las clasificatorias Concacaf.