Niño Ian, sobreviviente de explosión en PH Alsacia Towers, recibe alta médica

El niño Ian, único sobreviviente de la explosión ocurrida a mediados de octubre en un apartamento del PH Alsacia Towers, ubicado en Tumba Muerto, fue dado de alta luego de permanecer varias semanas bajo atención médica especializada.
El menor, de 9 años, sufrió quemaduras en el 31% de su cuerpo y fue atendido en la Sala de Quemados del Hospital del Niño, donde recibió tratamiento médico y apoyo psicológico tras el trágico suceso que cobró la vida de su madre, Ámbar Guelfi, y su abuela, Nilka De Obaldía.
Ian pierde a madre y abuela en la explosión del PH Alsacia Towers
La madre de Ámbar, quien también había resultado herida durante la explosión, falleció el pasado 30 de octubre, pocos días después del sepelio de su hija.
Por este caso, la Fiscalía de San Miguelito mantiene abierta una investigación por homicidio culposo y lesiones personales, con el objetivo de esclarecer las causas que provocaron la detonación dentro del edificio residencial.
El alta médica de Ian marca un paso importante en su proceso de recuperación, tras un mes de cuidados intensivos y tratamientos especializados.