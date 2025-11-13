Canal de Panamá prueba compuertas del vertedero de Gatún

El Canal de Panamá llevó a cabo este jueves su prueba anual de compuertas del vertedero de Gatún, un procedimiento esencial para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema que regula el nivel del agua en la vía interoceánica, especialmente antes del periodo de control de inundaciones.

Durante el ejercicio, un equipo multidisciplinario verificó el desempeño de los motores, sistemas electromecánicos y componentes críticos que permiten la operación segura del vertedero, el cual cuenta con 14 compuertas que pueden abrirse de forma individual o en secuencia, según el protocolo establecido.

Canal de Panamá busca garantizar su funcionamiento seguro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988792683146420267?s=20&partner=&hide_thread=false El Canal de Panamá llevó a cabo hoy su prueba anual de compuertas del vertedero de Gatún, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema que regula el nivel del agua en la vía interoceánica. Una operación clave que se realiza previo al periodo de control de inundaciones.… pic.twitter.com/v9MImZbwuY — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2025

“Mantener en óptimas condiciones esta estructura centenaria es esencial para la seguridad del Canal y sus operaciones. Detrás de cada prueba hay ciencia, tecnología y un equipo humano altamente especializado que garantiza que el sistema funcione de manera confiable ante cualquier eventualidad”, destacó Ajax Murillo, gerente de Hidrología del Canal de Panamá. “Mantener en óptimas condiciones esta estructura centenaria es esencial para la seguridad del Canal y sus operaciones. Detrás de cada prueba hay ciencia, tecnología y un equipo humano altamente especializado que garantiza que el sistema funcione de manera confiable ante cualquier eventualidad”, destacó Ajax Murillo, gerente de Hidrología del Canal de Panamá.

Estas pruebas forman parte del programa de mantenimiento preventivo que desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para asegurar la eficiencia, sostenibilidad y seguridad de la ruta marítima, considerada una de las infraestructuras hidráulicas más importantes del mundo.