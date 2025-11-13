Canal de Panamá prueba compuertas del vertedero de Gatún

El Canal de Panamá llevó a cabo este jueves su prueba anual de compuertas del vertedero de Gatún, un procedimiento esencial para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema que regula el nivel del agua en la vía interoceánica, especialmente antes del periodo de control de inundaciones.
Durante el ejercicio, un equipo multidisciplinario verificó el desempeño de los motores, sistemas electromecánicos y componentes críticos que permiten la operación segura del vertedero, el cual cuenta con 14 compuertas que pueden abrirse de forma individual o en secuencia, según el protocolo establecido.
Canal de Panamá busca garantizar su funcionamiento seguro
Estas pruebas forman parte del programa de mantenimiento preventivo que desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para asegurar la eficiencia, sostenibilidad y seguridad de la ruta marítima, considerada una de las infraestructuras hidráulicas más importantes del mundo.