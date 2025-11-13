Policía captura a sujetos por asaltar a extranjeros con anuncio falso de vehículo

Tres sujetos fueron aprehendidos por la Policía Nacional luego de asaltar a dos extranjeros que fueron atraídos mediante un anuncio falso publicado en una plataforma digital para la supuesta venta de un vehículo en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el informe policial, las víctimas acudieron al sector de El Llano, en Arraiján cabecera, tras contactar a los presuntos vendedores que ofrecían un vehículo tipo pick-up valorado en 9 mil dólares. Al llegar al lugar, fueron sorprendidos y asaltados por los delincuentes, resultando uno de los extranjeros herido con arma de fuego.

Tras el hecho, los implicados intentaron ocultarse dentro de una residencia ajena, pero fueron denunciados por residentes del área y posteriormente capturados por unidades policiales. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional exhortó a la población a verificar la autenticidad de las publicaciones en línea y realizar cualquier transacción de compra o venta en lugares públicos y seguros, con el fin de evitar ser víctimas de estafas o asaltos.