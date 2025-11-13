CSS juramenta a Ricaurter Jurado como miembro de la Junta Directiva, representará a los trabajadores

Ricaurter Manuel Jurado Banquéz se incorpora a la Junta Directiva de la CSS

El académico Ricaurter Manuel Jurado Banquéz fue juramentado como nuevo miembro principal de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social ( CSS ) , en representación del sector trabajador. El acto protocolar fue encabezado por el presidente de la Junta Directiva, Ricardo Sotelo Guedes, junto al director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, y el subdirector general, ingeniero Rogelio Gordón.

Durante su intervención, Jurado Banquéz expresó su compromiso de trabajar por el fortalecimiento institucional y por el bienestar de los asegurados, destacando la importancia del diálogo y la colaboración entre los diferentes sectores que integran la Junta Directiva.

La CSS reafirmó que la incorporación de nuevos representantes fortalece el proceso de toma de decisiones dentro de la entidad, en beneficio de los trabajadores y jubilados del país.