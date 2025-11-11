Fútbol Deportes -  11 de noviembre de 2025 - 09:32

Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será el último de su carrera

Cristiano Ronaldo, de 40 años, anunció que el Mundial 2026 será su último. El portugués asegura sentirse en forma y bromea sobre su retiro.

Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026

Instagram/ @cristiano
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años continúa en activo con el Al Nassr de Arabia Saudita, confirmó este martes que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, será su última participación en el torneo más importante del fútbol internacional.

“Seguro, es cierto porque tendré 41 años. Y creo que en esta gran competición... no sé, estoy disfrutando de este momento”, expresó el astro portugués durante una entrevista en el foro de turismo TOURISE realizado en Arabia Saudita, al ser consultado sobre su futuro en la selección. “Seguro, es cierto porque tendré 41 años. Y creo que en esta gran competición... no sé, estoy disfrutando de este momento”, expresó el astro portugués durante una entrevista en el foro de turismo TOURISE realizado en Arabia Saudita, al ser consultado sobre su futuro en la selección.

Ronaldo, quien debutó en los Mundiales durante la edición de Alemania 2006, ha disputado cinco torneos consecutivos y es el único jugador en la historia que ha marcado goles en cinco Copas del Mundo distintas.

Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial 2026 será su último

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988241378359308422&partner=&hide_thread=false

En tono de broma, el cinco veces ganador del Balón de Oro respondió a preguntas sobre su retiro: “Eso sucederá en diez años. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa dentro de seis meses o un año... ¡Estoy bromeando!”, comentó entre risas.

Sin embargo, reconoció que a su edad “uno empieza a contar los meses rápidamente”, aunque insistió en que se siente en plena forma física y con la motivación de seguir compitiendo al más alto nivel.

“Tengo 40 años y disfruto el momento. Mi cuerpo está en buen estado, sigo marcando goles y ayudando al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”, declaró el capitán de la selección portuguesa, quien se acerca a la marca histórica de mil goles oficiales en su carrera.

En esta nota:
Seguir leyendo

Messi regresa al Camp Nou: "Volví a un lugar que extraño con el alma"

Posponen la Copa América de Béisbol 2025 que se celebraría en Panamá

Selección de Panamá presenta lista de convocados para enfrentar a Guatemala y El Salvador

Recomendadas

Más Noticias