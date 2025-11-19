Embajada de Estados Unidos abre convocatoria para que panameños estudien en academias militares

El embajador de Estados Unidos en Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, reiteró el llamado para que jóvenes panameños participen en la convocatoria para cursar estudios en prestigiosas academias militares de Estados Unidos, una oportunidad educativa que se desarrolla en alianza con la Embajada de EE. UU. en Panamá.

La convocatoria estará abierta hasta el miércoles 10 de diciembre a las 4:00 p.m., y busca atraer a jóvenes con vocación de servicio, disciplina y alto rendimiento académico.

Los aspirantes deben contar con la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, requisito indispensable para optar por cupos en instituciones como la Academia Militar de West Point, la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia Naval y la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El programa permite a estudiantes internacionales acceder a formación de excelencia en ingeniería, ciencias, liderazgo y desarrollo militar, convirtiéndose en una puerta de entrada a oportunidades profesionales de alto nivel.

Para obtener más detalles, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad (MinSeg) a los teléfonos: 515-2815, 516-2842 y 516-2831.