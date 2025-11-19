Panamá conserva su Grado de Inversión BBB- según la calificadora Standard & Poor's

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó que, en su más reciente informe, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) mantuvo para Panamá la calificación de Grado de Inversión BBB- con perspectiva estable.

La implementación de una ruta clara de reducción del déficit en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

La adopción de una política de deuda más prudente, enfocada en mejorar el perfil de vencimientos y el costo promedio del financiamiento.

El fortalecimiento de la gobernanza fiscal, incluyendo mejoras en la calidad del gasto, la digitalización de procesos y la transparencia presupuestaria.

La expectativa de que Panamá preserve su estabilidad macroeconómica, continúe incrementando la recaudación y mantenga niveles de deuda sostenibles en el mediano plazo.

“Esta decisión beneficia directamente al panameño porque permite que el país consiga financiamiento en mejores condiciones pagando menos intereses y liberando recursos para obras, becas, salud y seguridad, aumenta la confianza de los inversionistas para atraer empresas y generar empleos formales, da más estabilidad a la economía para que las familias tengan menos sobresaltos y más certidumbre, y facilita el acceso a recursos para construir infraestructura que impulsa la actividad económica”, indica la entidad.