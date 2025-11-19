Panamá Nacionales -

Embajador de EE. UU. se refiere a prioridad de visas para el Mundial y otros temas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, se refirió a la prioridad que dará la Embajada estadounidense a las personas "que están aplicando para el tema de una visa para ir a ver el Mundial". También habló sobre la revocatoria de visas a altos exfuncionarios panameños y el pronunciamiento de voceros de la Embajada de China con respecto a un viaje que realizarán diputados panameños a Taiwán.