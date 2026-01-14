EE.UU. suspenderá visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países

Estados Unidos ( EE.UU. ) suspenderá el trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, cuyos migrantes —según el Departamento de Estado— se benefician de la asistencia social financiada por el pueblo estadounidense.

La medida fue anunciada oficialmente por la entidad gubernamental, que señaló que la decisión forma parte de una revisión de políticas migratorias y de control del gasto público.

Entre los países confirmados afectados por esta suspensión se encuentran Somalia, Haití, Irán y Eritrea, aunque hasta el momento no se ha divulgado la lista completa de las 75 naciones incluidas.

El Departamento de Estado no precisó la fecha exacta de entrada en vigor de la medida ni si se contemplarán excepciones humanitarias o casos especiales.