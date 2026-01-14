Dámaso García, exalcalde de Colón seguirá en prisión y niegan sustituir pena a trabajo comunitario

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la decisión de una jueza de cumplimiento que negó la sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario al exalcalde del distrito de Colón , Dámaso García, condenado por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

El fallo fue adoptado por los magistrados Naida Cáceres, presidenta del tribunal, José Correa y Carlos Barragán, este último con salvamento de voto, tras una audiencia en la que se escucharon los argumentos de la defensa técnica y del Ministerio Público.

Se mantiene condena de 60 meses de prisión a exalcalde de Colón

La solicitud de sustitución de la pena fue presentada por el abogado Franklin Ábrego, defensor técnico particular del exfuncionario, quien buscaba que la sanción de 60 meses de prisión fuera reemplazada por trabajo comunitario, a cumplirse en el Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá.

sentencia.png OJUDICIAL

No obstante, tras el análisis del caso, el Tribunal resolvió mantener la pena de prisión e improcedente la sustitución solicitada, al considerar la gravedad del delito y su impacto en la administración pública.

Fundamento legal de la decisión

La resolución se sustentó en lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, que otorga al juez de cumplimiento la facultad discrecional para conceder o negar la sustitución de la pena, aun cuando esta sea de hasta 60 meses (cinco años), siempre que se evalúen los requisitos legales y la naturaleza del delito cometido.

El Tribunal recalcó que la imposición de penas debe regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y concluyó que no resulta apropiado que una persona condenada por hechos de corrupción se beneficie con la sustitución de la prisión por trabajo comunitario.

Participación de las partes

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal superior anticorrupción, Javier Cuadra Herrera, mientras que la defensa del exalcalde fue ejercida por el abogado Franklin Ábrego.

El proceso tiene su origen en una sentencia emitida por la jueza liquidadora de causas penales de la provincia de Colón, Gloria González de Vergara, quien declaró penalmente responsable al exalcalde por diversas modalidades de peculado en perjuicio del Municipio de Colón, imponiéndole una condena de 60 meses de prisión.