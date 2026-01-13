Aprehenden a exrepresentante y extesorero de Junta Comunal de Cristóbal.

Durante la madrugada de este martes 13 de enero, en el marco de la operación Comunidad 2.6, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron al exrepresentante y al extesorero de la Junta Comunal de San Cristóbal, correspondientes al período 2019-2024, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, el exrepresentante fue detenido en su residencia, mientras que el extesorero se presentó de manera voluntaria en las oficinas de Investigación Judicial.

Ambas personas eran requeridas tras un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, en el que se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos asignados a la junta comunal, lo que habría generado una afectación económica al Estado superior a los 300 mil dólares.

Por estos hechos, las autoridades iniciaron una investigación y los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías, junto a sus abogados defensores, para los trámites correspondientes.