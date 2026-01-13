Selección de Panamá: cumple entrenamiento rumbo a los amistosos ante Bolivia y México

La selección de Panamá entra en preparación para sus próximos compromisos internacionales. Con una agenda exigente ante Bolivia y México, el cuerpo técnico trabaja cada detalle para evaluar variantes, fortalecer la competencia interna y medir el momento del equipo.

Preparación y mirada a los amistosos

La marea roja realizó este martes su segunda jornada de entrenamientos de la semana en horas matutinas, dentro del plan de trabajo previo a los partidos internacionales programados. Panamá se enfrentará a Bolivia este domingo 18 de enero a las 4:00 p.m., y posteriormente se medirá a México el día 22 de enero en el estadio Rommel Fernández, en dos encuentros que servirán como termómetro del proceso.

Selección de Panamá 1

Bajo la conducción de Thomas Christiansen, el cuerpo técnico mantiene el enfoque con los jugadores convocados para los próximos partidos. El seleccionador continúa liderando las sesiones con un grupo que busca consolidarse y responder a la exigencia, en un contexto donde cada entrenamiento se convierte en una vitrina para sumar puntos dentro del plantel.

Kadir Barría apuesta por el entrenamiento

Tras la práctica, Kadir Barría destacó el acompañamiento del cuerpo técnico. “El profesor Christiansen siempre habla con los jugadores (...) Me explicó cosas que tenía que mejorar, como cubrir el primer palo, durante el entreno lo cambié y me fue excelente”, señaló, resaltando la cercanía del entrenador con el grupo y la corrección directa en cancha.

Kadir Barria Kadir Barria, jugador de Panamá. TReporta

Por su parte, Jorge “El Guti” Gutiérrez subrayó el valor de cada convocatoria como parte del proceso de consolidación. “Siempre que se me da una oportunidad de venir a la selección yo estoy feliz como el primer llamado (...) Vengo acá para seguir compitiendo, para seguir haciendo lo que vengo haciendo estos años en mi club”, afirmó, dejando claro que la interna se vive con intensidad y ambición.

Panamá continuará su preparación en los próximos días afinando detalles tácticos y físicos, con la mira puesta en dos partidos que marcarán el pulso inmediato del equipo y permitirán evaluar alternativas dentro de un proceso que exige resultados, pero también construcción.