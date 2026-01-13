Álvaro Arbeloa asume el banquillo del Real Madrid y destaca la "responsabilidad" del cargo

Álvaro Arbeloa fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid, tras la salida de Xabi Alonso, y en su primera rueda de prensa pública se mostró consciente de la responsabilidad de liderar al club en un momento exigente de la temporada.

Álvaro Arbeloa: nombramiento y trayectoria

En el comunicado oficial del Real Madrid C. F., el club confirmó que Arbeloa asumirá el cargo de director técnico del primer equipo y recordó su trayectoria en la casa blanca tanto como jugador como entrenador de las categorías inferiores y del Castilla. El comunicado destaca que Arbeloa estuvo al frente del Infantil A, Cadete A y Juvenil A, y que dirigió al Castilla desde junio de 2025, antes de dar el salto al primer equipo.

SaveClip.App_551155965_18526242799007441_608262021960915761_n "Sé lo que es ser jugador del Madrid y lo que implica", Álvaro Arbeloa.

Declaraciones de Arbeloa

En su primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo, Arbeloa afirmó: “Para mí es un día especial… pero soy consciente de la responsabilidad que tengo”, refiriéndose al peso de dirigir al Real Madrid y al reto que representa.

Sobre su relación con su antecesor, aseguró: “Sí, claro que hablé con Xabi. Todos sabéis la amistad que tengo con él… y seguirá siendo así”. También señaló su conexión con el club:

“Esta es mi casa y estaré aquí hasta que quiera el Real Madrid”. “Esta es mi casa y estaré aquí hasta que quiera el Real Madrid”.

El técnico expuso su visión sobre la plantilla y la etapa que inicia: “Tengo la suerte de tener una grandísima plantilla en mis manos y tengo muchas ganas de que llegue mañana, un partido en el que nos lo jugamos todos”.

Expectativas y próximos pasos

El nombramiento de Arbeloa se produce en un contexto de exigencia interna y externa para el Real Madrid, que busca recuperar ritmo competitivo en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League tras un inicio irregular. Con un arsenal de títulos como exjugador y una carrera formativa en las categorías inferiores, Arbeloa promete infundir disciplina y continuidad, aunque su capacidad para consolidar un estilo propio y responder a las altas expectativas será clave en las próximas semanas.