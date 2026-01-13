Álvaro Arbeloa asume el banquillo del Real Madrid y destaca la "responsabilidad" del cargo

Álvaro Arbeloa fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid, tras la salida de Xabi Alonso, y en su primera rueda de prensa pública se mostró consciente de la responsabilidad de liderar al club en un momento exigente de la temporada.
Álvaro Arbeloa: nombramiento y trayectoria
En el comunicado oficial del Real Madrid C. F., el club confirmó que Arbeloa asumirá el cargo de director técnico del primer equipo y recordó su trayectoria en la casa blanca tanto como jugador como entrenador de las categorías inferiores y del Castilla. El comunicado destaca que Arbeloa estuvo al frente del Infantil A, Cadete A y Juvenil A, y que dirigió al Castilla desde junio de 2025, antes de dar el salto al primer equipo.
Declaraciones de Arbeloa
En su primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo, Arbeloa afirmó: “Para mí es un día especial… pero soy consciente de la responsabilidad que tengo”, refiriéndose al peso de dirigir al Real Madrid y al reto que representa.
Sobre su relación con su antecesor, aseguró: “Sí, claro que hablé con Xabi. Todos sabéis la amistad que tengo con él… y seguirá siendo así”. También señaló su conexión con el club:
El técnico expuso su visión sobre la plantilla y la etapa que inicia: “Tengo la suerte de tener una grandísima plantilla en mis manos y tengo muchas ganas de que llegue mañana, un partido en el que nos lo jugamos todos”.
Expectativas y próximos pasos
El nombramiento de Arbeloa se produce en un contexto de exigencia interna y externa para el Real Madrid, que busca recuperar ritmo competitivo en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League tras un inicio irregular. Con un arsenal de títulos como exjugador y una carrera formativa en las categorías inferiores, Arbeloa promete infundir disciplina y continuidad, aunque su capacidad para consolidar un estilo propio y responder a las altas expectativas será clave en las próximas semanas.
