Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 11 de enero, Oeste sigue invicto y próximos partidos

La jornada del béisbol juvenil 2026 dejó equipos invictos, victorias de peso y un calendario inmediato que amenaza con reordenar la pelea.

Octava fecha del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.
El domingo 11 de enero se jugó la octava fecha del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026, con partidos cerrados, exhibiciones contundentes y equipos que comienzan a marcar territorio en una tabla cada vez más apretada.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la jornada del domingo 11 de enero

La fecha tuvo dos señales nítidas. Panamá Este impuso autoridad con un 11-0 sobre Occidente en el J. Thompson, un golpe que no admite lecturas largas. En el J. Salinas, Colón sacó un triunfo de carácter ante Bocas del Toro (6-5), resolviendo en los momentos de mayor presión.

También hubo victorias que sostienen el pulso competitivo: Chiriquí superó a Darién (6-4) en Metetí con ejecución oportuna; Metro controló a Veraguas (4-1) en el JD Arosemena; Oeste mostró potencia frente a Herrera (11-6) en el M. Rivera; y Coclé cerró con temple ante Los Santos (7-5) en la R. Cantera. Una jornada de contrastes: cierres apretados y golpes de autoridad.B

SaveClip.App_613201089_18547778512036276_6685866397284385427_n
Resultados de la octava jornada del Béisbol Juvenil 2026.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste lidera la tabla sin derrotas, Este y Chiriquí lo persiguen de cerca y la mitad de la tabla sigue comprimida. Abajo, el margen de error se reduce y cada juego empieza a ser decisivo.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 9.31.35 AM
Así queda la tabla de posiciones después de la octava jornada.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del lunes 12 de enero

Todos los partidos inician a las 7:00 p.m.

  • Bocas del Toro vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena
  • Occidente vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera
  • Chiriquí vs Coclé – Estadio Remón Cantera
  • Herrera vs Darién – Estadio Metetí
  • Los Santos vs Panamá Este – Estadio J. Thompson
  • Veraguas vs Colón – Estadio Justino Salinas

La novena jornada promete duelos con impacto directo en la tabla. Hay partidos para recuperar terreno y otros que pueden consolidar tendencias en las posiciones. El calendario aprieta, la tabla no concede y cada inning empieza a valer más en el béisbol juvenil 2026.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 9.31.46 AM
Partidos del lunes 12 de enero.

