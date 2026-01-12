Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 11 de enero, Oeste sigue invicto y próximos partidos

El domingo 11 de enero se jugó la octava fecha del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 , con partidos cerrados, exhibiciones contundentes y equipos que comienzan a marcar territorio en una tabla cada vez más apretada.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la jornada del domingo 11 de enero

La fecha tuvo dos señales nítidas. Panamá Este impuso autoridad con un 11-0 sobre Occidente en el J. Thompson, un golpe que no admite lecturas largas. En el J. Salinas, Colón sacó un triunfo de carácter ante Bocas del Toro (6-5), resolviendo en los momentos de mayor presión.

También hubo victorias que sostienen el pulso competitivo: Chiriquí superó a Darién (6-4) en Metetí con ejecución oportuna; Metro controló a Veraguas (4-1) en el JD Arosemena; Oeste mostró potencia frente a Herrera (11-6) en el M. Rivera; y Coclé cerró con temple ante Los Santos (7-5) en la R. Cantera. Una jornada de contrastes: cierres apretados y golpes de autoridad.B

Resultados de la octava jornada del Béisbol Juvenil 2026. RPC

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Panamá Oeste lidera la tabla sin derrotas, Este y Chiriquí lo persiguen de cerca y la mitad de la tabla sigue comprimida. Abajo, el margen de error se reduce y cada juego empieza a ser decisivo.

Así queda la tabla de posiciones después de la octava jornada. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos del lunes 12 de enero

Todos los partidos inician a las 7:00 p.m.

Bocas del Toro vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

– Estadio Juan Demóstenes Arosemena Occidente vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera

– Estadio Mariano Rivera Chiriquí vs Coclé – Estadio Remón Cantera

– Estadio Remón Cantera Herrera vs Darién – Estadio Metetí

– Estadio Metetí Los Santos vs Panamá Este – Estadio J. Thompson

– Estadio J. Thompson Veraguas vs Colón – Estadio Justino Salinas

La novena jornada promete duelos con impacto directo en la tabla. Hay partidos para recuperar terreno y otros que pueden consolidar tendencias en las posiciones. El calendario aprieta, la tabla no concede y cada inning empieza a valer más en el béisbol juvenil 2026.