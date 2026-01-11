Béisbol Deportes -  11 de enero de 2026 - 08:15

Béisbol Juvenil 2026: mira los resultados, la tabla y los juegos de este domingo 11 de enero

Consulta los resultados del Béisbol Juvenil 2026, la tabla de posiciones actualizada y los partidos correspondiente a este domingo 11 de enero.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, continúa generando expectativas y emociones tras disputarse la jornada del sábado 10 de enero, según el reporte oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Resultados del sábado 10 de enero – Béisbol Juvenil 2026

  • Bocas del Toro 2 vs Darién 12
  • Panamá Metro 4 vs Herrera 5
  • Chiriquí 4 vs Panamá Este 5
  • Los Santos 1 vs Panamá Oeste 11
  • Chiriquí Occidente 1 vs Colón 0
  • Coclé 10 vs Veraguas 2

Tabla de posiciones

Luego de cinco fechas disputadas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera:

  • Panamá Oeste 7 - 0
  • Coclé 5-2
  • Panamá Este 5-2
  • Chiriquí Occidente 5-2
  • Chiriquí 4-2
  • Panamá Metro 3-4
  • Darién 3-4
  • Bocas del Toro 3-4
  • Herrera 2-4
  • Los Santos 2-5
  • Veraguas 1-6
  • Colón 1-6

Partidos para hoy domingo 11 de enero – sexta jornada

  • 7: 00 p.m. Bocas del Toro vs Colón, estadio Justino Salinas
  • 5:00 pm, Chiriquí vs Darién, Metetí
  • 7:00 pm, Veraguas vs Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena
  • 7:00 pm Herrera vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
  • 7:00 pm Occidente vs Panamá Este, José De La Luz Thompson
  • 7:00 pm Los Santos vs Coclé, estadio Remón Cantera, por RPC.
