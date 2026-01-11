Béisbol Juvenil 2026: mira los resultados, la tabla y los juegos de este domingo 11 de enero

La temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, continúa generando expectativas y emociones tras disputarse la jornada del sábado 10 de enero, según el reporte oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).
Resultados del sábado 10 de enero – Béisbol Juvenil 2026
- Bocas del Toro 2 vs Darién 12
- Panamá Metro 4 vs Herrera 5
- Chiriquí 4 vs Panamá Este 5
- Los Santos 1 vs Panamá Oeste 11
- Chiriquí Occidente 1 vs Colón 0
- Coclé 10 vs Veraguas 2
Tabla de posiciones
Luego de cinco fechas disputadas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera:
- Panamá Oeste 7 - 0
- Coclé 5-2
- Panamá Este 5-2
- Chiriquí Occidente 5-2
- Chiriquí 4-2
- Panamá Metro 3-4
- Darién 3-4
- Bocas del Toro 3-4
- Herrera 2-4
- Los Santos 2-5
- Veraguas 1-6
- Colón 1-6
Partidos para hoy domingo 11 de enero – sexta jornada
- 7: 00 p.m. Bocas del Toro vs Colón, estadio Justino Salinas
- 5:00 pm, Chiriquí vs Darién, Metetí
- 7:00 pm, Veraguas vs Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena
- 7:00 pm Herrera vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera
- 7:00 pm Occidente vs Panamá Este, José De La Luz Thompson
- 7:00 pm Los Santos vs Coclé, estadio Remón Cantera, por RPC.