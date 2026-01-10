Este domingo finaliza el operativo de recolección de arbolitos navideños naturales

Este domingo 11 de enero es el último día del operativo de recolección y aprovechamiento de arbolitos navideños naturales, desarrollado por la Autoridad de Aseo en coordinación con las alcaldías de Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján y Colón, con el objetivo de promover una gestión de residuos responsable y sostenible.

Los puntos de acopio habilitados, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., están ubicados en: la Cinta Costera (Calidonia); Atlapa y Leafsinc–Multiplaza (San Francisco); la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en Betania; la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz; Panamá Compost, en Río Abajo; MiAmbiente Panamá Norte, en Plaza Princesa de Gales, y el Parque Municipal de Panamá Norte; MiAmbiente, sede central en Albrook (Ancón); así como en las juntas comunales de Don Bosco, Alcalde Díaz y Las Cumbres.

La Alcaldía de Panamá reiteró que las quemas de los arbolitos naturales están prohibidas, debido a que el humo producto de la incineración es altamente contaminante y, además, los árboles de pino están clasificados como material inflamable.

“El propósito de la campaña ‘Déjame, pero no me quemes’, es impedir el riesgo de fuego a cielo abierto, la amenaza de propagación de incendios y que estos sean desechados en calles, aceras, basureros improvisados o sean arrojados a los ríos o quebradas”, explicó la entidad.

