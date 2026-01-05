Panamá Nacionales -  5 de enero de 2026 - 09:50

Recolección de arbolitos de Navidad: conoce los puntos de acopio, fechas y horarios

La Alcaldía de Panamá habilitó puntos de acopio para arbolitos naturales del 7 al 11 de enero. Las quemas están prohibidas por decreto.

Recolección de arbolitos de navidad

Recolección de arbolitos de navidad

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá reiteró que del martes 7 al sábado 11 de enero, las personas que adquirieron arbolitos naturales de Navidad podrán llevarlos a los puntos de acopio habilitados, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La iniciativa forma parte del programa de manejo responsable de residuos orgánicos, con el objetivo de evitar la quema y disposición inadecuada de los pinos tras las festividades.

Contenido relacionado: 9 de enero: por qué es una fecha histórica para Panamá

Puntos de acopio habilitados

Los centros estarán ubicados en los siguientes lugares del distrito de Panamá:

  • Cinta Costera
  • Atlapa
  • Leafsinc de Multiplaza
  • Universidad Santa María La Antigua (USMA)
  • Arena Roberto Durán
  • Compost de Río Abajo
  • Plaza Princesa de Gales, Las Cumbres
  • Sede del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Albrook
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008185396941738280?s=20&partner=&hide_thread=false

¿Para qué se utilizarán los pinos recolectados?

La Alcaldía explicó que el material triturado de los pinos será reutilizado con fines ambientales, entre ellos:

  • Control de malezas
  • Conservación de la humedad del suelo
  • Componente de sustratos para oxigenación y mejor drenaje
  • Apoyo a procesos de reforestación de áreas verdes

Este aprovechamiento contribuye a una gestión sostenible de los desechos vegetales y a la protección del medio ambiente urbano.

Prohibidas las quemas de arbolitos

La Alcaldía advirtió que las quemas de arbolitos están prohibidas, conforme al Decreto Alcaldicio N.° 001-2018 del 11 de enero de 2018.

Las autoridades recordaron que el humo generado por la incineración es altamente contaminante y que los árboles de pino están clasificados como material inflamable, lo que representa un riesgo para la salud y la seguridad de la población.

En esta nota:
Seguir leyendo

Una persona muere tras intento de robo en minisúper de Las Mañanitas

Panamá y Paraguay impulsan diálogo regional por la restitución democrática en Venezuela

De la deserción escolar al primer puesto de honor: la historia de Álvaro Rodríguez en el CEFODEA

Recomendadas

Más Noticias