Recolección de arbolitos de Navidad: conoce los puntos de acopio, fechas y horarios

La Alcaldía de Panamá reiteró que del martes 7 al sábado 11 de enero, las personas que adquirieron arbolitos naturales de Navidad podrán llevarlos a los puntos de acopio habilitados, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La iniciativa forma parte del programa de manejo responsable de residuos orgánicos, con el objetivo de evitar la quema y disposición inadecuada de los pinos tras las festividades.

Puntos de acopio habilitados

Los centros estarán ubicados en los siguientes lugares del distrito de Panamá:

Cinta Costera

Atlapa

Leafsinc de Multiplaza

Universidad Santa María La Antigua (USMA)

Arena Roberto Durán

Compost de Río Abajo

Plaza Princesa de Gales, Las Cumbres

Sede del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Albrook

¿Para qué se utilizarán los pinos recolectados?

La Alcaldía explicó que el material triturado de los pinos será reutilizado con fines ambientales, entre ellos:

Control de malezas

Conservación de la humedad del suelo

Componente de sustratos para oxigenación y mejor drenaje

Apoyo a procesos de reforestación de áreas verdes

Este aprovechamiento contribuye a una gestión sostenible de los desechos vegetales y a la protección del medio ambiente urbano.

Prohibidas las quemas de arbolitos

La Alcaldía advirtió que las quemas de arbolitos están prohibidas, conforme al Decreto Alcaldicio N.° 001-2018 del 11 de enero de 2018.

Las autoridades recordaron que el humo generado por la incineración es altamente contaminante y que los árboles de pino están clasificados como material inflamable, lo que representa un riesgo para la salud y la seguridad de la población.