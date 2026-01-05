Recolección de arbolitos de Navidad: conoce los puntos de acopio, fechas y horarios

La Alcaldía de Panamá reiteró que del martes 7 al sábado 11 de enero, las personas que adquirieron arbolitos naturales de Navidad podrán llevarlos a los puntos de acopio habilitados, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Puntos de acopio habilitados
Los centros estarán ubicados en los siguientes lugares del distrito de Panamá:
- Cinta Costera
- Atlapa
- Leafsinc de Multiplaza
- Universidad Santa María La Antigua (USMA)
- Arena Roberto Durán
- Compost de Río Abajo
- Plaza Princesa de Gales, Las Cumbres
- Sede del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Albrook
¿Para qué se utilizarán los pinos recolectados?
La Alcaldía explicó que el material triturado de los pinos será reutilizado con fines ambientales, entre ellos:
- Control de malezas
- Conservación de la humedad del suelo
- Componente de sustratos para oxigenación y mejor drenaje
- Apoyo a procesos de reforestación de áreas verdes
Este aprovechamiento contribuye a una gestión sostenible de los desechos vegetales y a la protección del medio ambiente urbano.
Prohibidas las quemas de arbolitos
La Alcaldía advirtió que las quemas de arbolitos están prohibidas, conforme al Decreto Alcaldicio N.° 001-2018 del 11 de enero de 2018.
Las autoridades recordaron que el humo generado por la incineración es altamente contaminante y que los árboles de pino están clasificados como material inflamable, lo que representa un riesgo para la salud y la seguridad de la población.