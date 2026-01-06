Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 5 de enero, tabla de posiciones y juegos del martes 6 de enero

La tercera jornada del campeonato nacional de Béisbol Juvenil 2026 dejó resultados ajustados, victorias clave y una tabla de posiciones que empieza a moverse, mientras este martes 6 de enero se disputan nuevos encuentros decisivos.
Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 5 de enero
La acción del lunes estuvo marcada por partidos de alta intensidad en distintos escenarios del país:
Estos resultados consolidan a varios equipos que buscan mantenerse en la pelea temprana por los primeros puestos del torneo.
Tabla de posiciones: jornada que sacude el torneo
Tras el Día 3, el campeonato comienza a mostrar diferencias notables entre los equipos, con ofensivas oportunas y pitcheos que han marcado la pauta en juegos cerrados, lo que anticipa una competencia pareja en las próximas fechas.
Béisbol Juvenil 2026: partidos del martes 6 de enero
La cuarta jornada del campeonato se disputará martes 6 de enero, con seis partidos programados todos a las 7:00 p.m., en distintos estadios del país:
- Coclé vs Panamá Este, Estadio José Thompson
- Colón vs Panamá Metro, Estadio Juan Demóstenes Arosemena
- Veraguas vs Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas Baruenses
- Los Santos vs Bocas del Toro, Estadio Caleb Byron
- Darién vs Panamá Oeste, Estadio Justino Salinas
- Herrera vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín (RPCTV, RPC.COM y YouTube)
Con apenas cuatro fechas de alto nivel, cada victoria comienza a ser determinante en el Béisbol Juvenil 2026, un torneo que avanza con una gran asistencia, duelos parejos y gran expectativa entre fanáticos y equipos.