Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 5 de enero, tabla de posiciones y juegos del martes 6 de enero

La tercera jornada del campeonato nacional de Béisbol Juvenil 2026 dejó resultados ajustados, victorias clave y una tabla de posiciones que empieza a moverse, mientras este martes 6 de enero se disputan nuevos encuentros decisivos.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 5 de enero

La acción del lunes estuvo marcada por partidos de alta intensidad en distintos escenarios del país:

Bésibol juvenil resultados 5 de enero Resultados del lunes 5 de enero de 2026. RPC Radio

Estos resultados consolidan a varios equipos que buscan mantenerse en la pelea temprana por los primeros puestos del torneo.

Tabla de posiciones: jornada que sacude el torneo

Tras el Día 3, el campeonato comienza a mostrar diferencias notables entre los equipos, con ofensivas oportunas y pitcheos que han marcado la pauta en juegos cerrados, lo que anticipa una competencia pareja en las próximas fechas.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 9.10.47 AM

Béisbol Juvenil 2026: partidos del martes 6 de enero

La cuarta jornada del campeonato se disputará martes 6 de enero, con seis partidos programados todos a las 7:00 p.m., en distintos estadios del país:

Coclé vs Panamá Este , Estadio José Thompson

, Estadio José Thompson Colón vs Panamá Metro , Estadio Juan Demóstenes Arosemena

, Estadio Juan Demóstenes Arosemena Veraguas vs Chiriquí Occidente , Estadio Glorias Deportivas Baruenses

, Estadio Glorias Deportivas Baruenses Los Santos vs Bocas del Toro , Estadio Caleb Byron

, Estadio Caleb Byron Darién vs Panamá Oeste , Estadio Justino Salinas

, Estadio Justino Salinas Herrera vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín (RPCTV, RPC.COM y YouTube)

Con apenas cuatro fechas de alto nivel, cada victoria comienza a ser determinante en el Béisbol Juvenil 2026, un torneo que avanza con una gran asistencia, duelos parejos y gran expectativa entre fanáticos y equipos.