Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 5 de enero, tabla de posiciones y juegos del martes 6 de enero

La tercera jornada del Béisbol Juvenil 2026 dejó duelos cerrados, cambios en posiciones y cruces atractivos para este martes.

La tercera jornada del Béisbol Juvenil 2026 dejó grandes victorias.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La tercera jornada del campeonato nacional de Béisbol Juvenil 2026 dejó resultados ajustados, victorias clave y una tabla de posiciones que empieza a moverse, mientras este martes 6 de enero se disputan nuevos encuentros decisivos.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 5 de enero

La acción del lunes estuvo marcada por partidos de alta intensidad en distintos escenarios del país:

Bésibol juvenil resultados 5 de enero
Resultados del lunes 5 de enero de 2026.

Estos resultados consolidan a varios equipos que buscan mantenerse en la pelea temprana por los primeros puestos del torneo.

Tabla de posiciones: jornada que sacude el torneo

Tras el Día 3, el campeonato comienza a mostrar diferencias notables entre los equipos, con ofensivas oportunas y pitcheos que han marcado la pauta en juegos cerrados, lo que anticipa una competencia pareja en las próximas fechas.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 9.10.47 AM

Béisbol Juvenil 2026: partidos del martes 6 de enero

La cuarta jornada del campeonato se disputará martes 6 de enero, con seis partidos programados todos a las 7:00 p.m., en distintos estadios del país:

  • Coclé vs Panamá Este, Estadio José Thompson
  • Colón vs Panamá Metro, Estadio Juan Demóstenes Arosemena
  • Veraguas vs Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas Baruenses
  • Los Santos vs Bocas del Toro, Estadio Caleb Byron
  • Darién vs Panamá Oeste, Estadio Justino Salinas
  • Herrera vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín (RPCTV, RPC.COM y YouTube)

Con apenas cuatro fechas de alto nivel, cada victoria comienza a ser determinante en el Béisbol Juvenil 2026, un torneo que avanza con una gran asistencia, duelos parejos y gran expectativa entre fanáticos y equipos.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 9.10.47 AM (2)
Partidos del martes 6 de enero.

