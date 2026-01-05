Béisbol Juvenil 2026: resultados, tabla de posiciones y juegos del lunes 5 de enero

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) presentó el calendario oficial de la temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, torneo que ya vive intensas emociones en sus primeras jornadas.
Resultados finales:
- Herrera 1 – 7 Veraguas
- Chiriquí 1 – 2 Bocas del Toro
- Panamá Este 6 – 7 Panamá Oeste
- Darién 1 – 2 Colón
- Panamá Metro 3 – 5 Coclé
- Los Santos 7 – 8 Chiriquí Occidente
Los encuentros reflejan el alto nivel competitivo de esta edición del torneo juvenil, considerado la antesala del béisbol mayor panameño.
Tabla de posiciones según FEDEBEIS
Juegos del lunes 5 de enero – Tercera jornada
La tercera jornada del campeonato se disputará este lunes 5 de enero, con seis partidos programados todos a las 7:00 p.m., en distintos estadios del país:
-
Veraguas vs Bocas del Toro
Estadio Calvin Byron
Panamá Oeste vs Coclé
Estadio José Antonio Remón Cantera
Darién vs Panamá Metro (RPCTV, RPC.COM y YouTube)
Estadio Juan Demóstenes Arosemena
Colón vs Panamá Este
Estadio José De La Luz Thompson
Herrera vs Chiriquí Occidente
Estadio Glorias Deportivas Baruenses
Los Santos vs Chiriquí
Estadio Kenny Serracín
Fedebeis reiteró la invitación a la afición a respaldar a sus equipos, respetar las normas de los estadios y vivir el torneo con el espíritu deportivo que caracteriza al Béisbol Juvenil panameño.