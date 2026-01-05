Beisbol Deportes -  5 de enero de 2026 - 07:45

Béisbol Juvenil 2026: resultados, tabla de posiciones y juegos del lunes 5 de enero

Fedebeis presenta los resultados del domingo 4 y el calendario de juegos del lunes 5 de enero del Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

Noemí Ruíz
La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) presentó el calendario oficial de la temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, torneo que ya vive intensas emociones en sus primeras jornadas.

Resultados del domingo 4 de enero – Béisbol Juvenil 2026

La jornada dominical dejó marcadores cerrados en distintos puntos del país:

Resultados finales:

  • Herrera 1 – 7 Veraguas
  • Chiriquí 1 – 2 Bocas del Toro
  • Panamá Este 6 – 7 Panamá Oeste
  • Darién 1 – 2 Colón
  • Panamá Metro 3 – 5 Coclé
  • Los Santos 7 – 8 Chiriquí Occidente

Los encuentros reflejan el alto nivel competitivo de esta edición del torneo juvenil, considerado la antesala del béisbol mayor panameño.

Tabla de posiciones según FEDEBEIS

image

Juegos del lunes 5 de enero – Tercera jornada

La tercera jornada del campeonato se disputará este lunes 5 de enero, con seis partidos programados todos a las 7:00 p.m., en distintos estadios del país:

  • Veraguas vs Bocas del Toro

    Estadio Calvin Byron

  • Panamá Oeste vs Coclé

    Estadio José Antonio Remón Cantera

  • Darién vs Panamá Metro (RPCTV, RPC.COM y YouTube)

    Estadio Juan Demóstenes Arosemena

  • Colón vs Panamá Este

    Estadio José De La Luz Thompson

  • Herrera vs Chiriquí Occidente

    Estadio Glorias Deportivas Baruenses

  • Los Santos vs Chiriquí

    Estadio Kenny Serracín

Fedebeis reiteró la invitación a la afición a respaldar a sus equipos, respetar las normas de los estadios y vivir el torneo con el espíritu deportivo que caracteriza al Béisbol Juvenil panameño.

