Béisbol Juvenil 2026: resultados, tabla de posiciones y juegos del lunes 5 de enero

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) presentó el calendario oficial de la temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil , Copa Caja de Ahorros 2026, torneo que ya vive intensas emociones en sus primeras jornadas.

Resultados finales:

Herrera 1 – 7 Veraguas

Chiriquí 1 – 2 Bocas del Toro

Panamá Este 6 – 7 Panamá Oeste

Darién 1 – 2 Colón

Panamá Metro 3 – 5 Coclé

Los Santos 7 – 8 Chiriquí Occidente

Los encuentros reflejan el alto nivel competitivo de esta edición del torneo juvenil, considerado la antesala del béisbol mayor panameño.

Tabla de posiciones según FEDEBEIS

image

Juegos del lunes 5 de enero – Tercera jornada

La tercera jornada del campeonato se disputará este lunes 5 de enero, con seis partidos programados todos a las 7:00 p.m., en distintos estadios del país:

Veraguas vs Bocas del Toro Estadio Calvin Byron

Panamá Oeste vs Coclé Estadio José Antonio Remón Cantera

Darién vs Panamá Metro (RPCTV, RPC.COM y YouTube) Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Colón vs Panamá Este Estadio José De La Luz Thompson

Herrera vs Chiriquí Occidente Estadio Glorias Deportivas Baruenses

Los Santos vs Chiriquí Estadio Kenny Serracín

Fedebeis reiteró la invitación a la afición a respaldar a sus equipos, respetar las normas de los estadios y vivir el torneo con el espíritu deportivo que caracteriza al Béisbol Juvenil panameño.