Béisbol Juvenil 2026: resultados, Metro arrasa, Oeste invicto y partidos del 7 de enero

El martes 6 de enero se jugó la cuarta fecha del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026 , con grandes victorias como la de Metro; equipos que se mantienen en el liderato de la tabla, como los Vaqueros de Oeste y Occidente; y sorpresas, entre ellas el campeón de la temporada pasada, Coclé, que acumula su segunda derrota.

SaveClip.App_611663440_18506673418078896_7413651458733957293_n La cuarta jornada del campeonato estuvo llena de furor. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la jornada del martes 6 de enero

La jornada estuvo marcada por triunfos claros y dominio ofensivo en varios estadios del país. El partido entre Herrera y Chiriquí, programado en el Kenny Serracín, fue suspendido por fuertes lluvias, quedando pendiente de reprogramación por parte de FEDEBEIS.

En el terreno, los bates hablaron temprano y sin rodeos. Panamá Metro después de 3 derrotas consecutivas se alza con una paliza sobre Colón, mientras Panamá Oeste y Panamá Este confirmaron que no están para experimentos en este arranque del torneo. Coclé, campeón vigente, sigue sin encontrar el ritmo y sumó otro tropiezo que empieza a generar ruido, en una jornada donde las diferencias se marcaron rápido y dejaron poco espacio para las remontadas.

SaveClip.App_612044834_18546960298036276_7022237424189703604_n Resultados de la Jornada del martes 6 de enero. RPC

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

La tabla comienza a tomar forma y ya hay equipos que no sueltan el acelerador. Occidente y Panamá Oeste marchan perfectos tras cuatro jornadas y se reparten la cima con paso firme, mientras Bocas del Toro y Panamá Este se mantienen al acecho, listos para aprovechar cualquier tropiezo. En la parte media, Chiriquí y Coclé navegan en aguas de ajuste, en tanto que el fondo sigue apretado y cada juego empieza a pesar más de lo que dicen los números.

SaveClip.App_612069305_18506756596078896_3569314446716346191_n Tabla de posiciones, 6 de enero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: próximos partidos

Todos los partidos darán inicio a las 7 p.m.

Darién vs Coclé – Estadio Remón Cantera

– Estadio Remón Cantera Panamá Este vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena (En vivo por UNICOS)

– Estadio Juan Demóstenes Arosemena Chiriquí vs Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses

– Estadio Glorias Deportivas Baruenses Herrera vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron

– Estadio Calvin Byron Colón vs Panamá Oeste – Estadio Justino Salinas

– Estadio Justino Salinas Los Santos vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos

La quinta jornada promete emociones desde temprano, con duelos que pueden empezar a mover la tabla y encender rivalidades. Equipos que vienen con buen ritmo buscarán mantenerse en la pelea, mientras otros salen obligados a reaccionar para no quedarse rezagados. La pelota vuelve a rodar en distintos puntos del país y cada inning comienza a pesar más en este arranque del Campeonato Nacional Juvenil 2026.