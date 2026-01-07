Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  7 de enero de 2026 - 09:36

Béisbol Juvenil 2026: resultados, Metro arrasa, Oeste invicto y partidos del 7 de enero

La cuarta jornada del Béisbol juvenil 2026 dejó posiciones contundentes, movimientos en la tabla y un juego suspendido por la lluvia.

El Béisbol Juvenil 2026 continua con su quinta jornada.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El martes 6 de enero se jugó la cuarta fecha del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026, con grandes victorias como la de Metro; equipos que se mantienen en el liderato de la tabla, como los Vaqueros de Oeste y Occidente; y sorpresas, entre ellas el campeón de la temporada pasada, Coclé, que acumula su segunda derrota.

SaveClip.App_611663440_18506673418078896_7413651458733957293_n
La cuarta jornada del campeonato estuvo llena de furor.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la jornada del martes 6 de enero

La jornada estuvo marcada por triunfos claros y dominio ofensivo en varios estadios del país. El partido entre Herrera y Chiriquí, programado en el Kenny Serracín, fue suspendido por fuertes lluvias, quedando pendiente de reprogramación por parte de FEDEBEIS.

En el terreno, los bates hablaron temprano y sin rodeos. Panamá Metro después de 3 derrotas consecutivas se alza con una paliza sobre Colón, mientras Panamá Oeste y Panamá Este confirmaron que no están para experimentos en este arranque del torneo. Coclé, campeón vigente, sigue sin encontrar el ritmo y sumó otro tropiezo que empieza a generar ruido, en una jornada donde las diferencias se marcaron rápido y dejaron poco espacio para las remontadas.

SaveClip.App_612044834_18546960298036276_7022237424189703604_n
Resultados de la Jornada del martes 6 de enero.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

La tabla comienza a tomar forma y ya hay equipos que no sueltan el acelerador. Occidente y Panamá Oeste marchan perfectos tras cuatro jornadas y se reparten la cima con paso firme, mientras Bocas del Toro y Panamá Este se mantienen al acecho, listos para aprovechar cualquier tropiezo. En la parte media, Chiriquí y Coclé navegan en aguas de ajuste, en tanto que el fondo sigue apretado y cada juego empieza a pesar más de lo que dicen los números.

SaveClip.App_612069305_18506756596078896_3569314446716346191_n
Tabla de posiciones, 6 de enero.

Béisbol Juvenil 2026: próximos partidos

Todos los partidos darán inicio a las 7 p.m.

  • Darién vs Coclé – Estadio Remón Cantera
  • Panamá Este vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena (En vivo por UNICOS)
  • Chiriquí vs Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses
  • Herrera vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron
  • Colón vs Panamá Oeste – Estadio Justino Salinas
  • Los Santos vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos

La quinta jornada promete emociones desde temprano, con duelos que pueden empezar a mover la tabla y encender rivalidades. Equipos que vienen con buen ritmo buscarán mantenerse en la pelea, mientras otros salen obligados a reaccionar para no quedarse rezagados. La pelota vuelve a rodar en distintos puntos del país y cada inning comienza a pesar más en este arranque del Campeonato Nacional Juvenil 2026.

SaveClip.App_611722770_18506762707078896_477337289875322179_n
Juegos programados del mi&eacute;rcoles 7 de enero.

