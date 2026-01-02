Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  2 de enero de 2026 - 14:15

Béisbol Juvenil 2026: todo lo que debes saber sobre la inauguración, horarios y boletos

La pelota vuelve este fin de semana con el inicio oficial del torneo nacional de béisbol juvenil, uno de los eventos deportivos más esperados del país.

Todo listo par dar inicio al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Todo listo par dar inicio al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Telemetro
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Mañana sábado 3 de enero de 2026 arranca oficialmente el 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, con un acto inaugural en el Estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce y un primer partido programado a las 7:00 p.m., marcando el regreso de uno de los torneos más esperados del deporte amateur en Panamá.

Béisbol Juvenil 2026.
El sábado 3 de enero de 2026 arranca el béisbol juvenil.

El sábado 3 de enero de 2026 arranca el béisbol juvenil.

Béisbol Juvenil 2026: Inauguración y partidos del día de apertura

La jornada inaugural dará inicio con una ceremonia cultural desde las 5:00 p.m. en el estadio de Aguadulce, seguida por el primer partido entre Colón y Coclé, programado para las 7:00 p.m. Este duelo simbólico abrirá una temporada que reunirá a las 12 equipos del país bajo el formato de todos contra todos, con dos vueltas en la ronda regular.

Béisbol Juvenil 2026: dónde comprar las entradas y precios oficiales

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) confirmó los precios oficiales de taquilla para este torneo, diseñados para facilitar el acceso de la afición:

  • General: B/.4.00
  • Niños (6–11 años) y jubilados: B/.2.00
  • Menores de 5 años: entrada gratuita

Las entradas se venderán en las taquillas del estadio el día del evento, con opción de compra anticipada para fechas específicas en puntos autorizados de FEDEBEIS y de los clubes participantes, así como a través de la plataforma en línea por Passline.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: FEDEBEIS lanza oficialmente el Campeonato Nacional

Recomendadas

Más Noticias