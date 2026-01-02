Béisbol Juvenil 2026: todo lo que debes saber sobre la inauguración, horarios y boletos

Mañana sábado 3 de enero de 2026 arranca oficialmente el 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, con un acto inaugural en el Estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce y un primer partido programado a las 7:00 p.m., marcando el regreso de uno de los torneos más esperados del deporte amateur en Panamá.

También te puede interesar: Calendario oficial del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026: fechas y duelos clave que debes conocer

Béisbol Juvenil 2026. El sábado 3 de enero de 2026 arranca el béisbol juvenil. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: Inauguración y partidos del día de apertura

La jornada inaugural dará inicio con una ceremonia cultural desde las 5:00 p.m. en el estadio de Aguadulce, seguida por el primer partido entre Colón y Coclé, programado para las 7:00 p.m. Este duelo simbólico abrirá una temporada que reunirá a las 12 equipos del país bajo el formato de todos contra todos, con dos vueltas en la ronda regular.

Béisbol Juvenil 2026: dónde comprar las entradas y precios oficiales

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) confirmó los precios oficiales de taquilla para este torneo, diseñados para facilitar el acceso de la afición:

General: B/.4.00

Niños (6–11 años) y jubilados: B/.2.00

Menores de 5 años: entrada gratuita

Las entradas se venderán en las taquillas del estadio el día del evento, con opción de compra anticipada para fechas específicas en puntos autorizados de FEDEBEIS y de los clubes participantes, así como a través de la plataforma en línea por Passline.