Alianza Caja de Ahorros–MITRADEL permitirá préstamos hipotecarios a trabajadores de la construcción

La Caja de Ahorros y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) anunciaron este viernes una alianza estratégica que permitirá a trabajadores del sector construcción acceder a préstamos hipotecarios, facilitando la compra de una vivienda propia.

El gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que el acuerdo abre oportunidades para alrededor de 50 mil trabajadores de la construcción, a través de un producto hipotecario diseñado exclusivamente para este sector, con trámites simplificados y condiciones ajustadas a la realidad laboral de la actividad.

“Esta alianza consiste en abrirle la puerta a alrededor de 50 mil trabajadores de la construcción para que puedan acceder a una vivienda propia, a través de un producto hipotecario diseñado exclusivamente para ellos, con trámites simplificados y con condiciones de financiamiento ajustadas a la realidad de su actividad laboral”, indicó Farrugia.

Trabajadores de la construcción accederán a hipotecas con alianza estatal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007183843166695853?s=20&partner=&hide_thread=false Este viernes se anunció una alianza entre la Caha de Ahorros y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que permitirá a trabajadores de la construcción acceder a préstamos hipotecarios.



"Esta alianza consiste en abrirle la puerta a alrededor de 50 mil trabajadores de la… pic.twitter.com/InCjETDQIP — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

El gerente destacó que se trata de un préstamo que toma en cuenta la dinámica laboral del sector, con tasas competitivas, condiciones flexibles y plazos de hasta 30 años, lo que permitirá mayor estabilidad financiera para los beneficiarios.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackelyn Muñoz, subrayó el impacto social de la iniciativa, señalando que va más allá de un producto bancario.

“Hoy no estamos lanzando simplemente un producto financiero, hoy estamos dando un paso firme para cambiar esa historia y construir una verdadera justicia social”, expresó la titular de MITRADEL.

Las autoridades coincidieron en que esta alianza busca reducir la brecha de acceso a la vivienda, especialmente en un sector caracterizado por la informalidad y la rotación laboral, promoviendo así inclusión financiera y bienestar social.