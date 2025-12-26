Ministra de MITRADEL: derechos de obreros están garantizados tras vencimiento de convención

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral MITRADEL , Jackelyn Muñoz, envió un mensaje directo a los trabajadores del sector construcción, en el que aseguró que sus derechos laborales están garantizados, ante la próxima finalización de la convención colectiva entre Capac y Suntracs.

Muñoz recordó que el 31 de diciembre vence la convención colectiva, a la que calificó como “mal llamada convención Capac–Suntracs”, y afirmó que no debe existir incertidumbre entre los trabajadores.

“Quiero mandar un mensaje claro a los trabajadores de la construcción. El día 31 se vence la mal llamada convención Capac–Suntracs. Dicho esto, quiero decirle a los trabajadores que sus derechos están garantizados”, expresó la titular del Mitradel. “Quiero mandar un mensaje claro a los trabajadores de la construcción. El día 31 se vence la mal llamada convención Capac–Suntracs. Dicho esto, quiero decirle a los trabajadores que sus derechos están garantizados”, expresó la titular del Mitradel.

MITRADEL garantiza derechos tras vencimiento de convención Capac - Suntracs

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2004534567156187603?s=20&partner=&hide_thread=false “Quiero mandar un mensaje claro a los trabajadores de la construcción. El día 31 se vence la mal llamada convención Capac - Suntracs, dicho esto quiero decirle a los trabajadores que sus derechos están garantizados. Injusticia, qué es una injusticia para esta ministra, que ese… pic.twitter.com/ep18TSmb6r — Telemetro Reporta (@TReporta) December 26, 2025

La ministra cuestionó lo que consideró una injusticia en los aportes sindicales, señalando que un trabajador que gana mil dólares debe entregar el 2% de su salario, equivalente a 20 dólares, al sindicato, y además aportar parte de sus horas extras.

“Está bien aportar, pero encima de esas horas extras que hace ese trabajador, también tienes que compartir con una organización social que está tranquila en su casa mientras tú estás trabajando”, sostuvo Muñoz. “Está bien aportar, pero encima de esas horas extras que hace ese trabajador, también tienes que compartir con una organización social que está tranquila en su casa mientras tú estás trabajando”, sostuvo Muñoz.

Las declaraciones se dan en medio del debate sobre el futuro de las relaciones laborales en el sector construcción, uno de los principales generadores de empleo en el país.