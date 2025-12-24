Publican vacantes laborales disponibles a través de MITRADEL y la CCIAP.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, anunció al país las vacantes de empleo disponibles durante esta semana para todos los panameños interesados en aplicar.
Oportunidades en el portal de empleos de MITRADEL
- Analista financiero
- Supervisor de planta
- Contador Público Autorizado Bilingüe
- Reclutador de recursos humanos
- Dibujante de estructuras
- Coordinador de proyectos
- Asesor jurídico
- Atención al cliente en áreas médicas
- Ingeniero industrial
- Ayudante de sala para restaurante
- Ayudante de servicios - reparaciones y mantenimiento de refrigeración
- Encargado de seguridad y salud ocupacional
- Asistente de compras, despacho y facturación
- Asistente contable
El sitio web https://empleospanama.gob.pa/ se encuentra habilitado para la postulación a las vacantes anunciadas por MITRADEL.