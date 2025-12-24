Panamá Nacionales -  24 de diciembre de 2025 - 14:23

Publican vacantes laborales disponibles a través de MITRADEL y la CCIAP

MITRADEL en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, anunció al país las vacantes de empleo disponibles durante esta semana.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, anunció al país las vacantes de empleo disponibles durante esta semana para todos los panameños interesados en aplicar.

Vacantes en la Cámara de Comercio

  • Residente de obras
  • Encargados de tiendas
  • Supervisor de hickers
  • Agente de alquiler
  • Ejecutivo de nuevo negocios o hunter

Para aplicar a estas vacantes, los interesados pueden ingresar al sitio web: https://cciap.hiringroomcampus.com/

Oportunidades en el portal de empleos de MITRADEL

  • Analista financiero
  • Supervisor de planta
  • Contador Público Autorizado Bilingüe
  • Reclutador de recursos humanos
  • Dibujante de estructuras
  • Coordinador de proyectos
  • Asesor jurídico
  • Atención al cliente en áreas médicas
  • Ingeniero industrial
  • Ayudante de sala para restaurante
  • Ayudante de servicios - reparaciones y mantenimiento de refrigeración
  • Encargado de seguridad y salud ocupacional
  • Asistente de compras, despacho y facturación
  • Asistente contable

El sitio web https://empleospanama.gob.pa/ se encuentra habilitado para la postulación a las vacantes anunciadas por MITRADEL.

