Panamá Nacionales -  24 de diciembre de 2025 - 15:44

IDAAN anuncia suspensión del suministro de agua potable por instalación de equipos

IDAAN realizará la instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda en una planta potabilizadora.

Planta Potabilizadora de Pacora del IDAAN.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 26 de diciembre de 2025, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará la instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora.

Debido a estos trabajos, se registrará falta de suministro de agua potable en los sectores de Montemadero, Castilla Real, Condado Real, Altos de Santa Clara, Las Garzas, Tataré, Pacora, San Diego, Tanara, Paso Blanco 1 y 2, así como en áreas aledañas.

