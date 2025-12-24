IDAAN anuncia suspensión del suministro de agua potable por instalación de equipos

Este viernes 26 de diciembre de 2025, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará la instalación de un nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2003915437705220355&partner=&hide_thread=false
Este viernes 26 de diciembre de 2025 se realizará la instalación del nuevo centro de control de motores en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Pacora.— Telemetro Reporta (@TReporta) December 24, 2025
Se registrará falta de agua en Montemadero, Castilla Real, Condado Real, Altos de Santa Clara, Las Garzas,… pic.twitter.com/4r3goyPdr0