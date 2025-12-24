Panamá Nacionales -  24 de diciembre de 2025 - 12:11

Combustible baja de precio: conozca el costo oficial de las gasolinas en Panamá

Los precios del combustible registrarán una leve disminución hasta el 9 de enero de 2026, informó la Secretaría de Energía.

Ana Canto
Los precios del combustible registrarán una leve disminución a partir de este viernes 26 de diciembre, según la última actualización de la Secretaría de Energía, la cual estará vigente del 26 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

De acuerdo con el informe, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio de B/.0.832 por litro, con una variación de -3.2 centavos; la gasolina de 91 octanos costará B/.0.782 por litro (-2.6 centavos), mientras que el diésel se ubicará en B/.0.769 por litro (-3.7 centavos).

En cuanto al precio por galón, los valores serán los siguientes:

  • Gasolina de 95 octanos: B/.3.14
  • Gasolina de 91 octanos: B/.2.95
  • Diésel: B/.2.90

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.832
  • 91 octanos: 0.782
  • Diésel: 0.769

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.835
  • 91 octanos: 0.785
  • Diésel: 0.771

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.840
  • 91 octanos: 0.790
  • Diésel: 0.777

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.848
  • 91 octanos: 0.798
  • Diésel: 0.785

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.856
  • 91 octanos: 0.806
  • Diésel: 0.793

Volcán

  • 95 octanos: 0.859
  • 91 octanos: 0.808
  • Diésel: 0.795

Changuinola

  • 95 octanos: 0.882
  • 91 octanos: 0.832
  • Diésel: 0.819
