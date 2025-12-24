Combustible baja de precio: conozca el costo oficial de las gasolinas en Panamá

Los precios del combustible registrarán una leve disminución a partir de este viernes 26 de diciembre, según la última actualización de la Secretaría de Energía, la cual estará vigente del 26 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.
En cuanto al precio por galón, los valores serán los siguientes:
- Gasolina de 95 octanos: B/.3.14
- Gasolina de 91 octanos: B/.2.95
- Diésel: B/.2.90
Precios del combustible en Panamá
Panamá y Colón
- 95 octanos: 0.832
- 91 octanos: 0.782
- Diésel: 0.769
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 0.835
- 91 octanos: 0.785
- Diésel: 0.771
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 0.840
- 91 octanos: 0.790
- Diésel: 0.777
Las Tablas
- 95 octanos: 0.848
- 91 octanos: 0.798
- Diésel: 0.785
Boquete y frontera
- 95 octanos: 0.856
- 91 octanos: 0.806
- Diésel: 0.793
Volcán
- 95 octanos: 0.859
- 91 octanos: 0.808
- Diésel: 0.795
Changuinola
- 95 octanos: 0.882
- 91 octanos: 0.832
- Diésel: 0.819