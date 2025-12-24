Combustible baja de precio: conozca el costo oficial de las gasolinas en Panamá

Combustible baja de precio en Panamá. Combustible - Shutterstock

Por Ana Canto Los precios del combustible registrarán una leve disminución a partir de este viernes 26 de diciembre, según la última actualización de la Secretaría de Energía, la cual estará vigente del 26 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

De acuerdo con el informe, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio de B/.0.832 por litro, con una variación de -3.2 centavos; la gasolina de 91 octanos costará B/.0.782 por litro (-2.6 centavos), mientras que el diésel se ubicará en B/.0.769 por litro (-3.7 centavos).

