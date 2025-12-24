¡Lamentable! Asesinan a guardia de seguridad en Chiriquí en vísperas de Navidad

Durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre, personal de un molino encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad del lugar, ubicado en el corregimiento de San Pablo, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

De manera preliminar, se presume que el hecho fue cometido por delincuentes con el objetivo de despojarlo de un arma de fuego; sin embargo, este no portaba dicha arma.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2003877829960937941&partner=&hide_thread=false Un guardia de seguridad de aproximadamente 50 años, fue asesinado la mañana de este miércoles mientras laboraba dentro de un molino ubicado en el corregimiento de San Pablo, en David. pic.twitter.com/dWepLvyhWT — Telemetro Reporta (@TReporta) December 24, 2025

Amigos y compañeros de trabajo expresaron sus condolencias a los familiares, y señalaron que la víctima era considerada un buen compañero laboral.

De acuerdo con las autoridades, a seis días de culminar el año 2025, se han registrado 27 homicidios a nivel nacional.