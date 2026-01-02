Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará el 3 y 4 de enero por fumigación

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el Centro de Salud Amedia Denis de Icaza permanecerá cerrado el sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, debido a labores de fumigación y limpieza en sus instalaciones.
Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará este fin de semana
Según el comunicado oficial, estas acciones forman parte de las medidas preventivas para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad, tanto para los pacientes como para el personal de salud.
El MINSA indicó que las atenciones se reanudarán con normalidad el lunes 5 de enero, por lo que exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que cualquier información adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.