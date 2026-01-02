Panamá Nacionales -  2 de enero de 2026 - 16:00

Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará el 3 y 4 de enero por fumigación

El MINSA informó que el Centro de Salud Amedia Denis de Icaza estará cerrado el 3 y 4 de enero de 2026 por labores de fumigación y limpieza.

Centro de Salud Amedia Denis de Icaza

Centro de Salud Amedia Denis de Icaza

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el Centro de Salud Amedia Denis de Icaza permanecerá cerrado el sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, debido a labores de fumigación y limpieza en sus instalaciones.

Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará este fin de semana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007192867253694671?s=20&partner=&hide_thread=false

Según el comunicado oficial, estas acciones forman parte de las medidas preventivas para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad, tanto para los pacientes como para el personal de salud.

El MINSA indicó que las atenciones se reanudarán con normalidad el lunes 5 de enero, por lo que exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que cualquier información adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario del Verano 2025 de la Universidad de Panamá: fechas de matriculas e inicio de clases

Regresa la tradicional amanecida de Samy y Sandra Sandoval a Los Uveros de Penonomé

Alianza Caja de Ahorros–MITRADEL permitirá préstamos hipotecarios a trabajadores de la construcción

Recomendadas

Más Noticias