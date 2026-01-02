Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará el 3 y 4 de enero por fumigación

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que el Centro de Salud Amedia Denis de Icaza permanecerá cerrado el sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, debido a labores de fumigación y limpieza en sus instalaciones.

Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará este fin de semana

El Centro de Salud Amedia Denis de Icaza permanecerá cerrado este sábado 3 y domingo 4 de enero, debido a labores de fumigación y limpieza.

El @MINSAPma informó que las atenciones se reanudarán con normalidad el lunes 5 de enero. pic.twitter.com/XnSvrVQIDG — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

Según el comunicado oficial, estas acciones forman parte de las medidas preventivas para garantizar condiciones adecuadas de higiene y salubridad, tanto para los pacientes como para el personal de salud.

El MINSA indicó que las atenciones se reanudarán con normalidad el lunes 5 de enero, por lo que exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que cualquier información adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.