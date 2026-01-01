Calendario de días festivos en Panamá 2026: conoce los feriados y días libres

Los feriados en Panamá 2026 incluyen fechas conmemorativas, celebraciones religiosas, fiestas patrias y días festivos de fin de año. Como es habitual, el calendario inicia con el 1 de enero, en celebración del Año Nuevo, considerado día de descanso obligatorio.

De acuerdo con el Código de Trabajo, cuando un día feriado cae domingo, el día libre se traslada al lunes siguiente, lo que en 2026 generará al menos un día puente.

A continuación, el listado completo de los días no laborables y libres en Panamá para 2026.

Feriados y días libres en Panamá 2026

Marco legal

El artículo 49 del Código de Trabajo establece que los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio. Si un trabajador labora en estas fechas, deberá recibir:

Recargo del 150 % sobre el salario diario

sobre el salario diario Un día compensatorio de descanso durante la semana

Enero

1 de enero (jueves): Año Nuevo

Año Nuevo 9 de enero (viernes): Día de los Mártires

Febrero

17 de febrero (martes): Martes de Carnaval

Abril

3 de abril (viernes): Viernes Santo

Mayo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

Otras celebraciones (no feriados nacionales)

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se celebran fechas de relevancia histórica y cultural, como:

15 de agosto: Fundación de la Ciudad de Panamá (Panamá Viejo)

Estas fechas no son consideradas días de descanso obligatorio a nivel nacional.

Feriados patrios – Noviembre 2026

3 de noviembre (martes): Separación de Panamá de Colombia

Separación de Panamá de Colombia 5 de noviembre (jueves): Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (Colón)

Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (Colón) 10 de noviembre (martes): Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos

Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos 28 de noviembre (sábado): Independencia de Panamá de España

Diciembre

8 de diciembre (martes): Día de las Madres

Día de las Madres 20 de diciembre (domingo): Día de los Caídos por la Invasión de EE. UU.

Día de los Caídos por la Invasión de EE. UU. Lunes 21 de diciembre: día libre por traslado

25 de diciembre (viernes): Navidad

Recargo especial por día puente – 21 de diciembre

Al trasladarse el feriado del domingo 20 al lunes 21, los trabajadores que laboren ese día deberán recibir: