MINSEG entregará cheques de prima de antigüedad y publica lista de beneficiarios

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) informó que realizará la entrega de cheques correspondientes a la prima de antigüedad y otras prestaciones laborales adeudadas a exservidores públicos, jubilados y miembros de los estamentos de seguridad, cuyos números de cédula aparecen en el listado oficial divulgado por la institución.
Entre los beneficiarios se encuentran funcionarios de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), así como personal adscrito al Servicio Nacional de Migración.
Fecha, lugar y horario de entrega
El MINSEG detalló que la entrega de los cheques se realizará:
- Fecha: lunes 23 de diciembre
- Lugar: Centro de Entrenamiento Tierra de Continuación Atheyna Bylon
- Horario: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
La entidad exhortó a los beneficiarios a verificar previamente su inclusión en el listado, a fin de evitar contratiempos al momento de retirar el pago.
Listado de beneficiarios pendientes
El ministerio también publicó la lista de exservidores públicos y jubilados del MINSEG y de los estamentos de seguridad que aún no han retirado su cheque correspondiente a la prima de antigüedad.
Ver lista completa de beneficiarios: https://bit.ly/49eSh9N
Recomendación a los beneficiarios
El MINSEG recomienda a los beneficiarios acudir con su documento de identificación personal vigente y atender las indicaciones del personal autorizado durante el proceso de entrega.