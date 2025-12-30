Avengers: Doomsday, nuevo tráiler revela el esperado regreso de Thor

Marvel Studios ha intensificado la expectativa por Avengers: Doomsday con la publicación de un nuevo tráiler enfocado en Thor, confirmando el regreso de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno en la próxima entrega del universo cinematográfico más grande del momento. Este avance forma parte de una campaña estratégica de vistazos que preceden al estreno en cines.

Avengers _ Doomsday Love será interpretada por la hija en la vida real de Hemsworth. Marvel Latinoamérica Oficial / Youtube

Nuevo tráiler: Thor afronta su destino

El segundo teaser oficial del filme muestra a Thor reflexionando y elevando una plegaria a Odín antes de una batalla definitiva, destacando un tono mucho más profundo y emocional para el personaje. En las escenas, se observa al héroe preocupado por su hija adoptiva, Love, elemento que añade una dimensión personal a su regreso.

Este avance no solo confirma a Hemsworth de vuelta en el papel, sino que también remarca la evolución de Thor tras sus experiencias en entregas anteriores de la franquicia.

Más avances y estrategia de lanzamiento

Marvel ha venido publicando varios teasers que han generado un fuerte revuelo entre los fanáticos. El primer adelanto ofreció un vistazo al regreso de Steve Rogers (Capitán América) interpretado por Chris Evans, lo que marcó oficialmente la vuelta de uno de los héroes más emblemáticos.

Además, se espera que Avengers: Doomsday cuente con más avances en los próximos meses, algunos vinculados a otros personajes clave del MCU, como Doctor Doom y los grupos asociados al multiverso.

Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

¿Qué significa este tráiler para los fans?

La presencia de Thor en el nuevo tráiler y su representación introspectiva sugiere que Doomsday no solo será una película de acción, sino también un capítulo con carga emocional. La inclusión de su hija Love, interpretada por la hija en la vida real de Hemsworth, añade un elemento humano al conflicto superheroico que se avecina.

Fecha de estreno y futuro del MCU

Avengers: Doomsday está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026, cerrando una etapa de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel y sentando las bases para su secuela Avengers: Secret Wars en diciembre de 2027.

Con cada nuevo teaser, Marvel mantiene la intriga y alimenta las teorías entre fanáticos, mientras el UCM promete un cierre épico para una era cinematográfica que ha definido una generación.