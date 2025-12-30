IFARHU, PASE-U 2025: cuándo se realizará el tercer pago y qué requisitos deben cumplir

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el tercer pago del PASE-U correspondiente al año escolar 2025 se prevé efectuar a partir de enero de 2026, una cita esperada por miles de estudiantes de primaria, premedia y media en Panamá.
¿Qué es y cuándo se hará el tercer pago?
El PASE-U (Programa de Asistencia Social Educativa Universal) forma parte de los beneficios que el IFARHU coordina con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para apoyar la permanencia escolar de estudiantes en el sistema educativo panameño. El tercer desembolso de la beca 2025 está programado para enero de 2026, una vez que se confirme la lista definitiva de beneficiarios que cumplieron los criterios educativos.
Aunque no se ha publicado una fecha exacta por el IFARHU, las autoridades indicaron que este pago se realizará al inicio de año, garantizando que aquellos estudiantes que completaron sus calificaciones y requisitos puedan acceder a la ayuda económica.
Requisitos esenciales para cobrar la beca
Para poder recibir el tercer pago del PASEU, los estudiantes deben cumplir varias condiciones vinculadas a su rendimiento académico y permanencia escolar:
- Mantener matrícula vigente en un centro educativo oficial en primaria, premedia o media durante el año escolar 2025.
- Haber aprobado todas las asignaturas del año académico sin materias reprobadas, ya que el IFARHU exige el cumplimiento del promedio mínimo requerido para acceder al pago final.
- Estar al día en el sistema de registro de notas del MEDUCA, lo que es clave para que el pago se refleje en el sistema y pueda emitirse el cheque o depósito.
- También se mantiene la exigencia de que los acudientes o responsables del estudiante cumplan con actividades como la Escuela para Padres, un taller obligatorio que forma parte del proceso de acompañamiento educativo.