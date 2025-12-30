IFARHU, PASE-U 2025: cuándo se realizará el tercer pago y qué requisitos deben cumplir

IFARHU confirmó que el tercer pago del PASE-U﻿ en el mes de enero.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) confirmó que el tercer pago del PASE-U correspondiente al año escolar 2025 se prevé efectuar a partir de enero de 2026, una cita esperada por miles de estudiantes de primaria, premedia y media en Panamá.

El desembolso dependerá del cumplimiento de varios requisitos académicos y administrativos establecidos por las autoridades educativas.

¿Qué es y cuándo se hará el tercer pago?

El PASE-U (Programa de Asistencia Social Educativa Universal) forma parte de los beneficios que el IFARHU coordina con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para apoyar la permanencia escolar de estudiantes en el sistema educativo panameño. El tercer desembolso de la beca 2025 está programado para enero de 2026, una vez que se confirme la lista definitiva de beneficiarios que cumplieron los criterios educativos.

Aunque no se ha publicado una fecha exacta por el IFARHU, las autoridades indicaron que este pago se realizará al inicio de año, garantizando que aquellos estudiantes que completaron sus calificaciones y requisitos puedan acceder a la ayuda económica.

Requisitos esenciales para cobrar la beca

Para poder recibir el tercer pago del PASEU, los estudiantes deben cumplir varias condiciones vinculadas a su rendimiento académico y permanencia escolar: