Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 17:00

Piden apoyo para ubicar a Rosa María Aguilar, desaparecida en Penonomé

Rosa María Aguilar Henríquez está desaparecida desde el 28 de diciembre de 2025 en el distrito de Penonomé.

Piden apoyo para ubicar a Rosa María Aguilar

Piden apoyo para ubicar a Rosa María Aguilar, desaparecida en Penonomé.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía Regional de Coclé mantiene una investigación por el delito contra la libertad de Rosa María Aguilar Henríquez, de 32 años, desaparecida desde el 28 de diciembre de 2025, a las 5:00 p.m., cuando salió de su residencia ubicada en la calle Damián Carles, en el distrito de Penonomé.

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre ante el Ministerio Público, a través de la Sección de Atención Primaria, Aguilar se dirigía a la iglesia Juan Bautista y, posteriormente, al parque 8 de Diciembre, donde tenía previsto vender aretes.

Al momento de su desaparición, vestía un vestido largo de color azul con mangas, zapatos bajos color crema y llevaba una bolsita con los artículos que iba a vender.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada a los teléfonos 991-3514 o 991-3545, correspondientes a la Sección de Atención Primaria de Coclé.

