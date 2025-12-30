Piden apoyo para ubicar a Rosa María Aguilar, desaparecida en Penonomé.

La Fiscalía Regional de Coclé mantiene una investigación por el delito contra la libertad de Rosa María Aguilar Henríquez, de 32 años, desaparecida desde el 28 de diciembre de 2025, a las 5:00 p.m., cuando salió de su residencia ubicada en la calle Damián Carles, en el distrito de Penonomé.
Al momento de su desaparición, vestía un vestido largo de color azul con mangas, zapatos bajos color crema y llevaba una bolsita con los artículos que iba a vender.
Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada a los teléfonos 991-3514 o 991-3545, correspondientes a la Sección de Atención Primaria de Coclé.