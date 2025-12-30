Panamá Nacionales -  30 de diciembre de 2025 - 13:51

ATTT atenderá los sábados en su sede de Los Pueblos desde enero

La ATTT anunció que desde el 3 de enero atenderá los sábados en su sede de Los Pueblos, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., como parte de la ampliación de servicios.

ATTT atenderá los sábados en su sede de Los Pueblos

ATTT atenderá los sábados en su sede de Los Pueblos

ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, a partir de este sábado 3 de enero, su sede principal ubicada en Los Pueblos brindará atención al público los sábados, en un horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

La medida forma parte del plan nacional de ampliación de servicios que ejecuta la institución, con el objetivo de facilitar los trámites a los usuarios que no pueden acudir en horario regular de lunes a viernes.

Oficinas de la ATTT que ya atienden los sábados

Actualmente, este horario especial ya se encuentra habilitado en las siguientes sedes de la ATTT:

  • Gran Terminal de Albrook
  • La Chorrera
  • Santiago
  • David
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2006068502495650204?s=20&partner=&hide_thread=false

Con la inclusión de Los Pueblos, la entidad amplía la cobertura de atención sabatina en áreas de alta demanda.

Más facilidades para los usuarios

La ATTT indicó que la extensión del horario busca descongestionar las oficinas, reducir tiempos de espera y brindar mayor accesibilidad a conductores y ciudadanos que requieren realizar trámites relacionados con tránsito y transporte terrestre.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT verifica buses en la Terminal de Albrook ante viajes al interior por Navidad

ATTT suspende cierres de carriles en la Panamericana y vías principales por fin de año

ATTT inaugura nueva sede de atención al usuario en Federal Mall

Recomendadas

Más Noticias