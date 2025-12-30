ATTT atenderá los sábados en su sede de Los Pueblos desde enero

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, a partir de este sábado 3 de enero, su sede principal ubicada en Los Pueblos brindará atención al público los sábados, en un horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
La medida forma parte del plan nacional de ampliación de servicios que ejecuta la institución, con el objetivo de facilitar los trámites a los usuarios que no pueden acudir en horario regular de lunes a viernes.
Oficinas de la ATTT que ya atienden los sábados
Actualmente, este horario especial ya se encuentra habilitado en las siguientes sedes de la ATTT:
- Gran Terminal de Albrook
- La Chorrera
- Santiago
- David
Con la inclusión de Los Pueblos, la entidad amplía la cobertura de atención sabatina en áreas de alta demanda.
Más facilidades para los usuarios
La ATTT indicó que la extensión del horario busca descongestionar las oficinas, reducir tiempos de espera y brindar mayor accesibilidad a conductores y ciudadanos que requieren realizar trámites relacionados con tránsito y transporte terrestre.