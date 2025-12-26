ATTT moderniza el Registro Vehicular junto al sector automotriz

Con el objetivo de fortalecer la colaboración con el sector automotriz y avanzar en la modernización de los procesos de movilidad en el país, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) celebró la 1ª Conferencia “Gestión Comercial – Conoce Registro 2025”.

Este encuentro estratégico reunió a líderes de la industria automotriz, aliados comerciales y representantes del sector, marcando un hito en la relación interinstitucional y en los esfuerzos por optimizar los trámites vehiculares en Panamá.

Durante la jornada, la ATTT reiteró que la seguridad vial no solo se garantiza en las vías, sino que también se sustenta en procesos administrativos transparentes, ordenados y eficientes, que brinden confianza tanto a los usuarios como a las empresas del sector.

ATTT busca un modelo de gestión vehicular más eficiente

La conferencia presentó una agenda técnica enfocada en el funcionamiento del Registro Vehicular, bajo un modelo diseñado para potenciar la operatividad de las empresas automotrices, basado en tres pilares fundamentales:

Trazabilidad

Confidencialidad

Transparencia

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, destacó la importancia de este espacio como un avance clave en la transformación institucional.

“Esta conferencia es un paso firme hacia la consolidación de una alianza estratégica con un sector que es motor de nuestra economía. Nuestro objetivo es que la ATTT sea vista no solo como un ente regulador, sino como un facilitador cercano que, a través de la tecnología y el trabajo coordinado, impulse el desarrollo nacional”, expresó Henríquez.