Policía Nacional decomisa 240 paquetes de presunta droga en Playa Toro, Pedasí

Según la Policía Nacional, 240 paquetes de presunta droga en Playa Toro, Pedasí. Siete personas fueron aprehendidas durante el operativo conjunto.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informaron este jueves del decomiso de 240 paquetes de presunta droga durante un operativo realizado en Playa Toro, en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

De acuerdo con un comunicado oficial, la acción se desarrolló mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público (Fiscalía), como parte de las estrategias de combate al narcotráfico en zonas costeras del país.

Policía Nacional realiza aprehensiones tras decomiso de droga

Durante la diligencia, las autoridades lograron la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas al caso, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana, quienes quedaron a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para el debido proceso legal.

Las autoridades no descartaron que el cargamento tenga relación con redes de tráfico internacional de drogas, y señalaron que las investigaciones continúan para determinar el origen y destino de la sustancia incautada.

FUENTE: EFE

