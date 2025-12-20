ATTT inaugura nueva sede de atención al usuario en Federal Mall

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) inauguró su nueva sede de atención al usuario en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, ubicada en el Óvalo Central, planta baja de Federal Mall.

De acuerdo con la entidad, este nuevo espacio tiene como objetivo agilizar los trámites, mejorar la experiencia del usuario y ofrecer mayor comodidad a transportistas, conductores y al público en general que acude diariamente a realizar gestiones relacionadas con el tránsito y el transporte terrestre.

La regional de la ATTT en Chiriquí atiende a más de 100 personas al día, por lo que el traslado a esta nueva ubicación representa un beneficio directo para los residentes de la provincia, al contar con un entorno más accesible, seguro y funcional, lo que permitirá reducir los tiempos de espera.

La sede brindará atención de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados hasta las 12:00 mediodía, reforzando el compromiso institucional de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios.

Con esta apertura, la ATTT busca optimizar la atención ciudadana y facilitar los trámites en una zona céntrica y de fácil acceso para la población chiricana.